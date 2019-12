Wenige Tage nach dem Tod des US-Rappers Juice Wrld, hat die Polizei neue Informationen bekanntgeben: Der 21-Jährige habe einen Krampfanfall erlitten, während Polizisten am Flughafen von Chicago sein Gepäck durchsuchten, sagte ein Sprecher und bestätigte damit einen Bericht der Zeitung "Chicago Tribune".

Bundesbeamte und städtische Polizisten hätten den Rapper, der mit bürgerlichem Namen Jarad Higgins hieß, und seine Begleiter am Sonntag am Flughafen erwartet. In dem Gepäck aus dem Privatflugzeug des Musikers hätten sie Marihuana, verschreibungspflichtigen Hustensirup, Waffen und Munition gefunden.

Als Higgins zu krampfen begann, habe ihm ein Beamter das Notfallmedikament Narcan verabreicht. Es wird beim Verdacht auf eine Opioid-Überdosis gegeben. Die Freundin des 21-Jährigen habe gesagt, dass der Rapper das Schmerzmittel Percocet genommenen habe, sagte der Polizeisprecher. Higgins wurde demnach zwar kurz wieder wach, war aber verwirrt.

Rettungskräfte konnten den Rapper nicht mehr retten: Etwa eine Stunde nach der Landung wurde er um 03.41 Uhr im Krankenhaus für tot erklärt. Eine erste Autopsie brachte kein eindeutiges Ergebnis. Die Gerichtsmedizin kündigte daher zusätzliche Tests an, darunter eine toxikologische Untersuchung.

Trauerfeier in Chicago

Der Musiker hätte am Wochenende beim Rolling Loud Festival in Los Angeles auftreten sollen. Am Freitag ist nun eine Trauerfeier im Millennium Park in Chicago geplant.

Der 21-Jährige hatte seinen Durchbruch mit dem Track "Lucid Dreams" im Jahr 2018, großen Erfolg hatte er zuletzt auch mit seinem Album "Death Race for Love" in diesem Jahr. Er zählte zur Generation der sogenannten Cloud-Rapper, die dank Streaming-Plattformen im Internet berühmt wurden.

Der Künstler kollaborierte auch mit berühmten Kollegen, etwa mit Lil Uzi Vert, Ellie Goulding und dem Rapper Future. Mit Letzterem spielte er vor Kurzem den Track "Wrld on Drugs" ein, in dem er seinen eigenen Drogen- und Pillenkonsum thematisierte.