Die Verweigerin der Woche...

...ist Julia Roberts. Während Millionen Fans dem Finale von "Game of Thrones" entgegenfiebern, reizt die Serie die Oscar-Preisträgerin so gar nicht. "Ich habe noch nie 'Game of Thrones' geguckt", erzählte sie Schauspielkollegin Patricia Arquette in dem Format "Variety Studio: Actors on Actors" .

Die Serie sei zu unheimlich, sagte Roberts. Und noch ein Punkt würde sie möglicherweise stören: "Vielleicht zu viel Sex." Nachdem Arquette ihr bestätigte, dass es "viel Sex" in der Serie gebe und außerdem von Zombies berichtete, fühlte sich Roberts offenbar bestärkt: "Dann ist es sicher nichts für mich." Ihr Tipp, wer am Ende der Staffel den Thron besteigen werde, war entsprechend gewagt: "Ich werde Barack Obama sagen", scherzte die 51-Jährige.

Das bestbewachte Schmuckstück der Woche...

...trug Lily Collins zur Met Gala. Wegen des funkelnden Colliers von Cartier wurde die 30-Jährige von einem Sicherheitsteam begleitet. Das hat die Schauspielerin dem Moderator James Corden in dessen TV-Show erzählt.

"Können Sie ein Foto von mir in der Badewanne machen?" Lily Collins trug zur Met Gala ein weißes langes Kleid, zarte Blüten im Haar und ein funkelndes Collier von Cartier um den Hals. Das Schmuckstück führte zu erhöhten Sicherheitsvorkehrungen, berichtete sie nun. Zum Schutz des Colliers begleitete sie ein eigenes Sicherheitsteam, sagte die Schauspielerin. Zudem habe es nur eine Frau aus dem Sicherheitsteam gegeben, die den Schlüssel besaß, um das Collier später zu öffnen. Das führte laut Collins nach der Gala zu einer komischen Situation. Nach jeder Met Gala lasse sie sich in der Badewanne des Hotelzimmers fotografieren, sagte Collins. In diesem Jahr sollte das eine Freundin übernehmen, doch die habe sie sitzen gelassen. Also blieb nur eine Person übrig, die sie habe fotografieren können. "Ich weiß es ist komisch", habe sie zu der Dame des Sicherheitsteams gesagt. "Aber können sie ein Foto von mir in der Badewanne machen?" Die Frau kam der Bitte nach. Bevor sie Collins das Collier abnahm, fotografierte sie die Schauspielerin. Wenig später veröffentlichte die 30-Jährige das Foto auf Instagram. Auf einer Met-Kostümgala zeigte sie sich 2017 noch ohne Collier.

Und damit nicht genug: "Es hatte nicht nur seine eigenen Wachmänner", sagte Collins. Es habe zudem nur eine Frau gegeben, die einen Schlüssel für die Halskette besessen habe, um sie später wieder zu öffnen.

Die Entschuldigung der Woche...

...akzeptierte Prinz Harry von einer Agentur, die das ehemalige Zuhause des Royals aus der Luft fotografiert und die Bilder veröffentlicht hatte. Außerdem erhält der 34-Jährige eine finanzielle Entschädigung - wie hoch die Summe ist, wurde jedoch nicht mitgeteilt.

Im Januar waren Mitarbeiter der Agentur über das Anwesen von Prinz Harry und Herzogin Meghan in Oxfordshire geflogen und hatten Fotos davon gemacht. Sie zeigen unter anderem das Schlafzimmer des Paares.

Agentur bittet Prinz Harry um Entschuldigung Fotografen einer Agentur flogen mit einem Helikopter über das Zuhause von Prinz Harry und Herzogin Meghan und veröffentlichten Fotos des Anwesens. Dagegen ging der Prinz vor und verklagte die Agentur. Diese bat nun bei dem Paar um Entschuldigung und erklärte sich bereit, "eine erhebliche Summe" als Schadensersatz zu zahlen, wie Prinz Harrys Anwalt mitteilte. Sein Anwalt machte darauf aufmerksam, welche Auswirkungen die Fotos auf das Leben der Familie hätten. Vor eineinhalb Wochen hatte Harrys Frau, Herzogin Meghan, den gemeinsamen Sohn Archie zur Welt gebracht. Fotos vom Esszimmer, Wohnzimmer und Schlafzimmer des Hauses waren veröffentlicht worden. Dabei habe das Paar das Anwesen ausgewählt, um Prinz Harry und seiner Frau ein hohes Level an Privatsphäre zu ermöglichen, teilte der Anwalt mit. Spätestens seit der Bestätigung ihrer Beziehung werden Prinz Harry und Herzogin Meghan von den Medien verfolgt. Die Hochzeit des Paares und die Ankündigung, dass es ein Kind erwarte, erhöhte das Interesse der Medien weiter. Schon zu Beginn ihrer Beziehung wehrte sich der Prinz gegen die Einmischung der Medien in sein Privatleben. Er und sein Bruder William haben von jeher eine angespannte Beziehung zur Presse. Ihre Mutter, Prinzessin Diana, starb 1997 in Paris bei einem Autounfall, als sie von Paparazzi auf Motorrädern verfolgt wurde.

Mit der Veröffentlichung der Fotos sei die Sicherheit und der Schutz des Prinzen und seines Zuhauses untergraben worden, sagte der Anwalt Harrys. "Sie werden nicht länger in diesem Anwesen wohnen können."

Den Dank der Woche...

...sprach Demi Lovato aus - und zwar an ihre beiden besten Freunde, die ihr in einer schweren Zeit halfen. Damit spielte die Sängerin offenbar auf das vergangene Jahr an. Mitte Juli war sie wegen einer mutmaßlichen Drogenüberdosis in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Auf Instagram veröffentlichte Lovato ein Foto, das sie mit ihren Freunden Sara Elizabeth Mitchell und Matthew Scott Montgomery auf der Insel Bora Bora zeigt."Danke, dass ihr mich in meinen dunkelsten Stunden niemals verlassen habt", schrieb die 26-Jährige dazu.

Dankeschön an die besten Freunde Die schweren Zeiten hat Demi Lovato offenbar hinter sich gelassen. Mit einem Urlaubsfoto bedankte sich die Sängerin bei ihren besten Freunden. "Danke, dass ihr mich in meinen dunkelsten Stunden niemals verlassen habt", schrieb die 26-Jährige. Sie bedankte sich für die Loyalität und Ehrlichkeit ihrer Freunde. Sie sei glücklich, diese beiden besten Freunde zu haben, schrieb Lovato weiter. Die hätten sie nie verlassen, als es ihr schlecht gegangen sei - im Gegensatz zu manch anderen. Das vergangene Jahr war für Demi Lovato alles andere als leicht. Mitte Juli wurde die Sängerin wegen einer mutmaßlichen Drogenüberdosis in ein Krankenhaus eingeliefert. Mittlerweile gehe es Lovato wieder besser. "Sie ist glücklich. Sie ist gesund", sagte ihre Mutter wenige Monate nach dem Vorfall.

Die Vererbungstheorie der Woche...

...stellte Noah Becker auf. Seiner Meinung nach hat er völlig verschiedene Charakterzüge von Vater Boris und Mutter Barbara geerbt.

"Der Ehrgeiz, nicht aufzugeben und immer am Ball zu bleiben, der kommt sicher von meinem Vater", sagte der 25-Jährige der "Gala". "Ich will mich jeden Tag weiterentwickeln, besser werden. Die Stärke, Dinge auszuprobieren und keine Angst vor Neuem zu haben - die kommt von meiner Mutter."

"Ich will mich jeden Tag weiterentwickeln" Welche Eigenschaft hat er von seinem Vater Boris und welche von seiner Mutter Barbara? Noah Becker kann diese Frage für sich beantworten. Seiner Meinung nach hat er völlig verschiedene Charakterzüge von Vater Boris und Mutter Barbara geerbt. "Der Ehrgeiz, nicht aufzugeben und immer am Ball zu bleiben, der kommt sicher von meinem Vater", sagte der 25-Jährige in einem Interview mit der "Gala". Eine andere Stärke stamme von seiner Mutter Barbara: "Dinge auszuprobieren und keine Angst vor Neuem zu haben - die kommt von meiner Mutter." Boris und Barbara Becker heirateten 1993 in Baden-Baden. Ein Bild aus Noah Beckers Kindheit: Ende 2000 gaben Barbara und Boris Becker nach sieben Jahren Ehe ihre Trennung bekannt. Auf diesem Foto sieht man Noah Becker und seine Mutter Barbara im Jahr 2001 in Miami. Von der Trennung seiner Eltern habe er nicht viel mitbekommen, sagt Noah Becker. "Ich habe auch lange gar nicht gewusst, was eigentlich los war." Dieses Foto zeigt ihn und seinen Vater im Jahr 2009 in Gelsenkirchen.

Den Ratschlag der Woche...

...machte George Clooney öffentlich. Vor mehr als 20 Jahren spielte er den Batman im Film "Batman & Robin" - für den Schauspieler offenbar eine prägende Erfahrung, allerdings nicht unbedingt im positiven Sinne. So warnte er seinen Schauspielkollegen Ben Affleck sogar vor der Rolle.

Zwei Männer, eine Rolle In "Batman und Robin" spielte George Clooney den Batman. Der Film gilt als Flop, für Hauptdarsteller Clooney offenbar nicht ganz zu Unrecht. Das Bild zeigt ihn in einer Szene des Films mit Michael Gough. "Ich habe Batman gespielt und das nicht gut. Es war auch kein guter Film", sagte Clooney im Podcast des "Hollywood Reporter". Insgesamt hat Clooney (hier mit Ehefrau Amal Clooney) offenbar keine besonders guten Erinnerungen an den Film. Arnold Schwarzenegger (Foto), der die Rolle des Bösewichts Mr. Freeze übernahm, habe deutlich mehr Gage bekommen, doch die Kritik habe sich auf Clooney konzentriert. "Ich musste den Kopf dafür hinhalten", sagte Clooney. Diese Erfahrung führte dazu, dass Clooney seinem Schauspielkollegen Ben Affleck sogar von der Rolle abriet. Er habe mit Affleck darüber gesprochen und gesagt "Mach es nicht", sagte Clooney. Erfolgreich war er damit nicht. Affleck übernahm 2016 erstmals die Rolle des Batman in "Batman v Superman: Dawn of Justice" und spielte sie noch in zwei weiteren Filmen. Clooney lobt die Arbeit Afflecks: "Er hat es großartig gemacht."

Er habe mit Affleck gesprochen und gesagt: "Mach es nicht", sagte Clooney im Podcast des "Hollywood Reporter". Er habe für den Film, der 1997 in die Kinos kam, deutlich weniger Gage bekommen als Arnold Schwarzenegger, der den Bösewicht Mr. Freeze spielte. Die Kritik an dem Film habe sich jedoch auf Clooney konzentriert: "Ich musste den Kopf dafür hinhalten."

Der Trauerfall der Woche...

...beschäftigt derzeit viele Prominente: Am Montag war Doris Day im Alter von 97 Jahren gestorben, was unter anderem Oscarpreisträgerin Goldie Hawn zum Anlass für eine Stellungnahme nahm. "Die großartige Doris Day ist von uns gegangen und hat ein Stück Sonne mitgenommen", schrieb sie auf Twitter.

Ähnlich äußerte sich Paul McCartney. "Sie hatte ein Herz aus Gold und sie war eine sehr lustige Lady, mit der ich viel gelacht habe", teilte der Sänger mit. Er werde ihr ansteckendes Lachen und ihre vielen großartigen Songs und Filme vermissen.

"Sie hat ein Stück Sonne mitgenommen" "Die großartige Doris Day ist von uns gegangen und hat ein Stück Sonne mitgenommen", schrieb Oscar-Preisträgerin Goldie Hawn (Bild) auf Twitter. "Sie hatte ein Herz aus Gold und sie war eine sehr lustige Lady, mit der ich viel gelacht habe", würdigte Ex-Beatle Paul McCartney die Sängerin und Schauspielerin. Day, bis zuletzt als leidenschaftliche Tierschützerin aktiv, war am Montag im Alter von 97 Jahren in ihrem langjährigen Heimatort Carmel-by-the-Sea gestorben. Nach Mitteilung ihrer Tier-Stiftung starb sie an den Folgen einer schweren Lungenentzündung. Anfang April hatte sie noch mit Freunden ihren Geburtstag gefeiert. "Sie wurde von allen geliebt", schrieb Schauspieler William Shatner auf Twitter. "Sex and the City"-Star Sarah Jessica Parker outete sich als große Bewunderin. Sie habe viele Briefe entworfen, aber nie abgeschickt, weil sie nie die richtigen Worte fand, schrieb die 54-jährige Schauspielerin auf Instagram. Sie wollte ihr demnach immer "Ich liebe dich" sagen.

Die Social-Media-Kritik der Woche...

...kam von Maisie Williams, die in der Rolle der Arya Stark bei "Game of Thrones". erwachsen wurde - unter Beobachtung der Öffentlichkeit. Sie habe sich negativen Kommentaren zu ihrer Person "einfach nicht entziehen" können, sagte die 22-Jährige im Podcast "Happy Place".

Erwachsenwerden im Rampenlicht Seitdem sie 14 Jahre ist, spielte Maise Williams die Figur Arya Stark bei "Game of Thrones". Im Laufe der Serie wurde sie erwachsen - unter Beobachtung der Öffentlichkeit. Negative Kommentare in sozialen Medien zu ihrer Person hat sich Williams offenbar immer sehr zu Herzen genommen: "Man kann sich dem einfach nicht entziehen", sagte die 22-Jährige im britischen Podcast "Happy Place". Demnach habe sie ständig im Kopf gehabt, wie sie wohl ankomme. "Die Leute denken, sie könnten in den sozialen Medien schreiben was sie wollen, weil die Betroffenen es nicht sehen. Aber das stimmt nicht, sie lesen es, und es belastet sie echt lange." Durch die sozialen Medien werde sie konstant mit Informationen darüber versorgt, was Menschen gerade über sie denken. Vor allem als Teenager sei das häufig schwierig gewesen: "Meine Mutter hatte immer die Passwörter zu meinen Accounts und hat mich gewarnt, wenn negative oder gemeine Kommentaren dort standen." In dem Alter müsse man sich selbst erst noch kennenlernen. "Es hat mich oft sehr beschäftigt." Es sei bizarr, wie einen das dann völlig einnehme. Die junge Britin sei durch Phasen gegangen, in denen sie sich selbst gehasst habe. Bis heute habe sie Schwierigkeiten, negative Gefühle zu verarbeiten, ohne dass sie dies völlig aus der Bahn werfe.

Ständig habe sie im Kopf gehabt, wie sie wohl ankomme. "Die Leute denken, sie könnten in den sozialen Medien schreiben was sie wollen, weil die Betroffenen es nicht sehen. Aber das stimmt nicht, sie lesen es, und es belastet sie echt lange."