Am Rande der Filmfestspiele in Cannes hat die 54-Jährige ihrem Mann bei einem Dinner eine kleine Liebeserklärung gemacht. Während des sogenannten Trophée-Chopard-Dinners hielt Roberts laut »Variety« eine Rede und sagte: »Hier geht es um das Kino, das nach meinem Mann die Liebe meines Lebens ist.«

Hollywoodstar Roberts und Kameramann Moder lernten sich einst am Set des Films »The Mexican« kennen, im Juli 2002 heirateten sie. Bald steht also das Jubiläum, die Porzellanhochzeit, an.