Gefundene Leiche identifiziert US-Polizei bestätigt Tod von Schauspieler Julian Sands

Der Berg heißt offiziell Mount San Antonio, gehört zum San-Gabriel-Gebirgszug und ist knapp 3070 Meter hoch. »Die Bedingungen sind widrig und äußerst gefährlich. Wegen der starken Winde hat sich der Schnee in Eis verwandelt, was das Wandern extrem gefährlich macht«, hieß es in einem Facebook-Post . Zwei Wanderer seien in den vergangenen Wochen in dem Gebiet nach Stürzen ums Leben gekommen.

In seiner Karriere hat Sands neben »A Room With a View« (»Zimmer mit Aussicht«) in zahlreichen Filmen und Serien mitgewirkt, etwa »Naked Lunch«, »The Killing Fields«, »Leaving Las Vegas«, »Arachnophobia«, »Smallville«, »24« und jüngst »What/If«. In »Ocean's 13« stand er mit George Clooney und Brad Pitt vor der Kamera.