Fünf Monate nach seinem Verschwinden Rettungskräfte suchen Schauspieler Julian Sands

Einsatzkräfte in den USA haben die Suche nach Julian Sands fortgesetzt. Vor fünf Monaten war der 65-jährige Schauspieler bei einer Wanderung in Kalifornien verschwunden. Am vergangenen Wochenende waren erneut mehr als 80 Helfer im Einsatz, um den 65-Jährigen zu suchen, wie das Sheriff-Büro im Bezirk San Bernardino mitteilte.