Das von vielen Pannen geprägten Unterfangen in der kleinen Küche ihrer New Yorker Wohnung hielt sie mit humorvollen und selbstironischen Texten ab 2002 in einem Blog fest – lange vor der Einführung der Plattform Instagram im Jahr 2010. Sie gilt als eine der ersten Foodbloggerinnen.

Aus dem Projekt wurde das 2005 veröffentlichte Buch »Julie & Julia: 365 Tage, 524 Rezepte und 1 winzige Küche«. Regisseurin Nora Ephron machte daraus den Film »Julie & Julia« (2009) mit Meryl Streep und Amy Adams.