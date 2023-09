16 / 18

Der frühere Football-Quarterback Tom Brady verfolgte das Halbfinale zwischen Carlos Alcaraz und Daniil Medwedew, das der Russe in vier Sätzen gewann. Das Halbfinale von Novak Djoković hatte Brady zuvor offenbar verpasst, er begrüßte den Serben aber wie seinen »Bro« in den Gängen des Stadions. Ein kurzes Video des Veranstalters überliefert das lässige Hallo (»How are you doing my man«) der beiden und den Ratschlag an den Tennisprofi: »Keep kicking ass like always«. Nach dem Finalsieg muss man festhalten: Mission erfüllt.