Justin Bieber und seine Frau Hailey bereiten sich auf ihre Hochzeitsfeier vor- es ist schon die zweite. Denn im September 2018 hatten sich die beiden in einem New Yorker Standesamt heimlich das Ja-Wort gegeben. Medienberichten zufolge soll die kirchliche Trauung am kommenden Wochenende in South Carolina stattfinden - und groß gefeiert werden.

Hailey Bieber, ehemals Baldwin, postete in ihren Instagram Stories mehrere Partyfotos, auf denen sie in einem kurzen weißen Kleid und mit Schleier im Haar zu sehen ist. Dem "People"-Magazin zufolge hatten ihre Freundinnen, darunter Model und Reality-Star Kendall Jenner, einen Junggesellinnenabschied in Los Angeles organisiert.

Justin scheint eine wilde Party gegen einen ruhigen Abend mit Freunden eingetauscht zu haben. Seine Instagram Stories zeigten den 25-Jährigen mit Freunden in einer Skate-Halle.

Justin veröffentlichte auf Instagram zudem Fotos von verschiedenen Anzügen - einer auffälliger als der andere. Ein Foto zeigt ein männliches Model in einem blauen Anzug, der mit Bananen-Motiven bedruckt ist. Auf einem anderen Bild ist eine Kombination aus rosa Anzug, passendem Zylinder und weißem Rüschenhemd zu sehen. Darunter schrieb der Sänger: "Helft mir, einen Smoking für die Hochzeit auszuwählen."

In einem Interview mit der australischen "Vogue" erklärte Hailey kürzlich, dass das Ehepaar nach anfänglichen Problemen eine gemeinsame Ebene gefunden hätte. "Wenn du keine Kompromisse eingehen willst, kannst du keine Beziehung führen", sagte die 22-Jährige. Sie habe vorher noch nie mit jemandem zusammengelebt und habe erst lernen müssen, ihren Platz mit jemandem zu teilen.