Die Familie des bei einem brutalen Polizeieinsatz getöteten George Floyd geht juristisch gegen Kanye West vor.

Anwälte schickten am Dienstag eine Unterlassungsaufforderung an den auch als Ye bekannten Künstler und kündigten an, die Interessen von Floyds minderjährige Tochter zu vertreten. Es geht um eine Entschädigungszahlung in Höhe von 250 Millionen US-Dollar.