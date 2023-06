Handy zu Boden geworfen Fotografin verklagt Kanye West wegen angeblichen tätlichen Übergriffs

Eine US-Fotografin hat den Rapper Kanye West wegen eines angeblichen tätlichen Übergriffs auf Schadensersatz in nicht genannter Höhe verklagt. Der Musiker habe ihr durch den Vorfall im Januar »großen seelischen und emotionalen Schmerz« verursacht, sagte die Klägerin Nichol Lechmanik am Donnerstag vor Journalisten in Los Angeles.