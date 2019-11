Er begrüßte Häftlinge persönlich und ließ sich von ihnen feiern: Kanye West hat ein unangekündigtes Konzert in einem US-Gefängnis gegeben. Bei dem Auftritt in der texanischen Metropole Houston sang der Rapper Songs von seinem neuen Album "Jesus is King".

Wests Auftritt am Freitag machte allein optisch einiges her, wie ein von den Behörden veröffentlichtes Video zeigt: Darin ist zu sehen, wie mehr als 200 Männer in orangefarbener Häftlingskluft dem Sänger und seinem Chor gegenüberstanden - die hatten allesamt blaue Kleidung an.

West, der mit Kim Kardashian verheiratet ist und mehrere Kinder hat, beließ es nicht bei diesem Auftritt vor Männern: Nach dem Konzert gab es einen weiteren Gig in einem anderen Gebäudeteil der Justizvollzugsanstalt - ausschließlich vor Zuhörerinnen.

Die Auftritte seien Reminiszenzen an vergleichbare Auftritte von Johnny Cash, teilten die Behörden mit: Der Sänger hatte Ende der Sechzigerjahre ebenfalls Gefängniskonzerte gegeben und damit große Aufmerksamkeit erregt. Vor allem der Auftritt im Folsom Prison wurde 1968 zum Welterfolg (mehr darüber lesen Sie hier).

Kanye West sucht derzeit vermehrt die Öffentlichkeit: Im August zierte er das Cover des "Forbes"-Magazins - und zeigte sich später verärgert, weil das Magazin ihn nicht offiziell als Milliardär führen wollte. Zuletzt kündigte West zudem an, 2024 für das US Präsidentenamt zu kandidieren.