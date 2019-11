Kanye West ist sauer auf "Forbes" 890 Millionen sind keine Milliarde

Im August zierte der US-Rapper Kanye West noch das Cover des "Forbes"-Magazins - und erwähnte die Zeitschrift sogar in seinem Song "Jesus Is King". Doch nun scheint das Magazin mit seinem Reichen-Ranking den 42-Jährigen verärgert zu haben. Der Grund: Er steht nicht auf der Liste.

Der Rapper machte seinem Unmut laut "Forbes" auf einem Event in New York Luft: "Als ich mit 'Forbes' geredet habe, habe ich ihnen einen Beleg über 890 Millionen gezeigt, und sie nennen mich trotzdem nicht 'Milliardär'."

Deshalb plant der Ehemann von Kim Kardashian, eine ungewöhnliche Maßnahme: "Allen Leuten, die es plump finden, wenn man sich selbst als Milliardär bezeichnet, sage ich: Ich ändere meinen Namen vielleicht für ein Jahr in 'Christian Genius Billionaire Kanye West', damit ihr es alle kapiert."

Übersetzt bedeutet der potenzielle neue Name so viel wie "Christliches Milliardärs-Genie Kanye West". Schon in seinem neuen Album zeigte sich, dass der Rapper zu Gott gefunden haben will.

Warum sich der Rapper erst jetzt zu dem Ranking äußerte, sagte er nicht. Dem Magazin entging die unmissverständliche Botschaft aber nicht: Es reagierte auf die Entrüstung des Rappers und erklärte, warum er es nicht in das Ranking geschafft habe.

240 oder 890 Millionen Dollar?

Die Ausgabe, die das Ranking enthalte, erscheine einmal jährlich, in der Regel im Frühjahr. "Als wir Anfang 2019 Wests Vermögen betrachteten, haben wir es auf 240 Millionen Dollar geschätzt", heißt es.

Zudem erinnerte sich der Autor, der auch die im August erschienene Titelgeschichte zu West schrieb, nicht an den erwähnten Beleg über 890 Millionen Dollar. Allein das wäre aber ohnehin nicht genug, um den Milliardärsstatus des Rappers zu beweisen.

Doch "Forbes" betont auch, dass der Rapper nur noch nicht in der Liste aufgenommen worden sei. Er sei durchaus ein Anwärter, denn der Erfolg seiner Streetwearfirma "Yeezy" habe ihn bereits zum hundertfachen Millionär gemacht. Das lege nahe, dass er sich bald zu seiner Schwägerin Kylie Jenner und seinem Mentor, dem Rapper Jay-Z, in das Ranking gesellen könne. Noch sei er bei diesem Status aber nicht angelangt - "obwohl der nie bescheidene West behaupten würde, dass er ihn bereits habe", heißt es in dem "Forbes"-Bericht.

Zuletzt richtet sich Forbes an den Rapper: "Wir versichern dir, Kanye, wir beobachten dich genau - wenn du es schaffst, bist du der Erste, der es erfährt."