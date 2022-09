Gap und Wests Marke Yeezy hatten ihren Deal im Juni 2020 verkündet und damit für viel Aufsehen in der Modewelt gesorgt. West war in der Vergangenheit bereits erfolgreiche Kooperationen mit dem Sportartikelriesen Adidas und zuvor auch mit dessen großem Rivalen Nike eingegangen. Nun wollte er seine Yeezy-Artikel bei Gap nach eigenen Angaben zu niedrigeren Preisen anbieten und so für die breite Bevölkerung erschwinglich machen.