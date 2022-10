Modehersteller freuen sich normalerweise über den Besuch von Prominenten und die Aufmerksamkeit, die damit einhergeht. Nicht so in diesem Fall: Als Rapper Kanye West am Mittwoch bei dem Schuhhersteller Skechers in Los Angeles auftauchte, griffen Mitarbeiter ein – und eskortierten West hinaus. Im Anschluss veröffentlichte das Unternehmen eine deutliche Stellungnahme . Man habe »nicht die Absicht, zusammenzuarbeiten«, hieß es darin.