Es wurde allerdings nicht angegeben, was an dem Inhalt zu beanstanden war oder welche Art von Einschränkung auferlegt wurde. Medienberichten zufolge ging es auch in diesem Fall um wirre und antisemitische Beiträge.

Nach der Instagram-Sperre hatte West einen Tweet abgesetzt, den ersten seit knapp zwei Jahren. Tech-Milliardär Elon Musk, der gerade versucht, Twitter zu übernehmen, feierte die Rückkehr am Samstag umgehend: »Willkommen zurück bei Twitter, mein Freund!«, twitterte er.