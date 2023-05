8 / 18

Hier posiert Leto mit den Schauspielerinnen Anne Hathaway (l.) und Salma Hayek für die Fotografinnen und Fotografen. Mit der Gala in New York wird auch die neue Ausstellung im Metropolitan Museum offiziell eröffnet: »Karl Lagerfeld: A Line of Beauty«. Rund 150 Werke des in Hamburg geborenen Designers sind in dem Museum am Central Park in Manhattan zu sehen.