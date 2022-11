Zuletzt stand er wegen des Wirecard-Skandals im Fokus der Öffentlichkeit. Der gefallene CSU-Star hatte Angela Merkel einst überzeugt, für den Markteintritt von Wirecard in China bei Staatschef Xi Jinping zu werben. Für die Lobbyarbeit kassierte seine Beratungsfirma einen hohen sechsstelligen Betrag von Wirecard.

Kritik gab es auch an einem Zeitungsartikel Guttenbergs in der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«, in dem er eine für Wirecard passgenaue Position vertrat und der in einem »Aktionsplan« einer für Wirecard tätigen PR-Agentur auftauchte.

»Kein Lobbyist«

Dem »Stern« sagte Guttenberg dazu: »Ich finde nach wie vor, dass ich kein Lobbyist war und bin.« Sein Engagement für Wirecard erklärte er so: »Ich hielt es damals für geboten, das Kanzleramt über die Pläne eines aufstrebenden Dax-Unternehmens in China zu informieren.«