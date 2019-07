Heidi Klum, Gisele Bündchen, Doutzen Kroes: Victoria's Secret schickt bei seinen Modenschauen regelmäßig international bekannte Models als sogenannte Engel auf den Laufsteg. Auch Karlie Kloss modelte mehrere Jahre für das Dessous-Unternehmen - 2015 beendete sie jedoch ihren Vertrag. Ein Grund dafür war offenbar auch, dass sie die Auftritte nicht mehr mit ihrem Selbstbild vereinen konnte. Das sagte die 26-Jährige der britischen "Vogue" .

"Ich hatte nicht das Gefühl, dass es ein Bild war, das wirklich widerspiegelt, wer ich bin", sagte Kloss. Die Auftritte für Victoria's Secret seien in Bezug darauf, was Schönheit bedeute, nicht ihre Botschaft an junge Frauen. Im selben Jahr hatte die US-Amerikanerin der "Vogue" zufolge begonnen, feministische Theorie zu studieren.

Die Entscheidung ihren Vertrag zu beenden, bezeichnet Kloss als "Schlüsselmoment". Sie habe als Feministin die Macht, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und ihre Narrative zu bestimmen, "sei es durch die Unternehmen, mit denen ich arbeite, oder durch das Bild, das ich der Welt präsentiere."

Kloss ist derzeit eines der erfolgreichsten Models und wirbt unter anderem für Marken wie Swarovski und Estée Lauder. Im Oktober 2018 war bekannt geworden, das Kloss Heidi Klums Nachfolge als Gastgeberin und ausführende Produzentin bei der US-Castingshow "Project Runway" antritt. Kloss ist mit Joshua Kushner verheiratet, dem jüngeren Bruder von Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner.