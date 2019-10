Katarina Witt "Ostfrau ist für mich ein Gütesiegel"

In Sachen Emanzipation haben Frauen mit DDR-Vergangenheit denen im Westen etwas voraus, findet Katarina Witt. "Wo manche Westfrau in meiner Generation noch damit kämpft, was ihre Elterngeneration sich erobern musste, merke ich, dass ich viel freier, viel unabhängiger, viel liberaler, viel toleranter sein kann", sagte die einstige Eiskunstläuferin aus Chemnitz in einem Interview mit dem "Tagesspiegel" (Samstag).

Für sie als Frau sei es "mittlerweile eher ein Gütesiegel, geborene Ostdeutsche zu sein", wird Witt in der Zeitung zitiert. "Man sollte versuchen, all das, was politisch nicht in Ordnung war, kurz einmal beiseitezunehmen: Dann sieht man, dass wir ganz viel Wertvolles beigebracht bekommen haben."

Sie wolle "um Gottes Willen kein Westfrauen-Bashing machen", betonte die 53-Jährige, "aber ich merke einfach, dass für mich viele Dinge ganz selbstverständlich sind, weil ich eben anders aufgewachsen, anders erzogen worden bin. Für mich waren Mann und Frau immer auf Augenhöhe, das war in meinem Elternhaus so, aber auch in der Schule und bei Freunden."

"Einfach wegignoriert und vergessen"

Witt, eine der international erfolgreichsten Sportlerinnen der DDR, beklagte in dem Interview, Ostdeutsche würden 30 Jahre nach dem Mauerfall immer noch zu wenig Wertschätzung im Westen erfahren - und mit ihrer Geschichte oftmals ignoriert.

Karl-Heinz Stana/ imago images Katarina Witt als junge Frau vor dem Karl-Marx-Denkmal

Als Beispiel nannte sie eine Fernsehsendung über die Musik der Achtzigerjahre, bei der sie kürzlich zu Gast gewesen sei: "Eine launige Sendung, doch es waren weder unsere DDR-Musik noch unsere Filme, noch unsere Serien vertreten. Da habe ich etwas fassungslos gemerkt: Wir werden wirklich einfach wegignoriert und vergessen."

Die einstige Olympiasiegerin kritisierte, eine ganze Generation von DDR-Bürgern, die wie ihre Eltern zur Zeit der Wende zwischen 45 und 55 Jahren alt gewesen sei, habe man nach dem Mauerfall aus dem Arbeitsleben gerissen. Ihnen habe man signalisiert: "Ihr seid es nicht wert, dass die Jobs erhalten bleiben. Ihr solltet dennoch froh sein, denn ihr habt ja nun Freiheit und Demokratie. Der Westen hat allein den Weg vorgegeben."

Den Ostdeutschen sei sogar unterstellt worden, sie seien faul. Diese Verletzungen wirkten bis heute nach. Dennoch sieht Witt die Wende alles in allem positiv. "Zu sagen, wir müssen jetzt ein gemeinsames Deutschland werden, war die richtige Schlussfolgerung. Doch für diesen Weg hat man sich einfach viel zu wenig Zeit genommen."

"Intoleranz, Hass und Hetze gehören nie mehr in unsere Gesellschaft"

Befragt zu ihrer Geburtsstadt Chemnitz, wo es vor rund einem Jahr rechtsextremistische Aufmärsche und Hetzjagden gab, zeigte sich Witt von den Vorfällen schockiert. Gegen alles, was rechts ist, gegen alle Auswüchse, die an die Zeit des Faschismus erinnern, müsse man strikt vorgehen.

"Intoleranz, Hass und Hetze gehören nie mehr in unsere Gesellschaft", betonte Witt. Doch man dürfe auch nicht jede Unzufriedenheit mit Rechtspopulismus oder Rechtsextremismus gleichsetzen.

Den Wahlerfolg der AfD in Sachsen (27,5 Prozent) erkläre sich auch damit, dass unter den Wählern viele seien, "die einfach die Nase voll haben, einigermaßen verzweifelt und politiküberdrüssig sind und sich von keiner Partei so richtig erhört fühlen." Witt sagte: "Die AfD ist hoffentlich auch nicht das, was sie wollen."