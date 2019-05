"Das sind ihre Füße" Kate Mara und Jamie Bell sind Eltern geworden

Ein Foto, zwei kleine Füße - so hat "House of Cards"-Darstellerin Kate Mara bekannt gegeben, dass sie und ihr Ehemann Jamie Bell Eltern geworden sind.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 36-Jährige mit, dass die Geburt schon etwas her sei: "Wir haben vor ein paar Wochen ein Baby bekommen", schreibt sie zu dem Bild. Im darauffolgenden Satz verrät sie zudem das Geschlecht: "Hier sind ihre Füße." Den Namen ihres Kindes nennt sie nicht.

Kate Mara spielte in der Netflix-Serie "House of Cards" die Figur der Journalistin Zoe Barnes. Ihr Mann ist ebenfalls Schauspieler: Jamie Bell hatte eine seiner bekanntesten Rollen in dem Film "Billy Elliot - I Will Dance" im Jahr 2000. Aktuell ist er in dem Film "Rocketman" zu sehen.

Die beiden sind seit Juli 2017 verheiratet. Im Februar hatte Mara auf Instagram hatte ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht.

Der 33-jährige Bell hat bereits einen Sohn mit seiner Ex-Frau Evan Rachel Wood. Der Junge kam 2013 zur Welt.