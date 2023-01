Kate Winslet beruhigt nervöse Kinderreporterin »Du musst keine Angst haben«

In dem anschließenden Gespräch erzählt Winslet, welche Szenen sie gar nicht gern dreht – nämlich die, in denen sie sich übergeben soll. »Das ist so ekelhaft. Man muss kalte Gemüsesuppe in den Mund nehmen. Und dann Action!« Als Martha sie nach einem Geheimnis fragt, das niemand kennt, erzählt die Schauspielerin von ihrem Hobby: Sie koche in ihrer Freizeit am allerliebsten für ihre Familie.

Kate Winslet ist selbst dreifache Mutter, ihr jüngster Sohn ist neun Jahre alt. Zurzeit ist die Schauspielerin in »Avatar – The Way of Water« im Kino zu sehen.