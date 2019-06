Katharine McPhee und David Foster Das verflixte siebte "Ja"

Die US-Sängerin Katharine McPhee, 35, und der kanadische Komponist David Foster, 69, haben geheiratet. Laut einem Bericht von "People.com" fand die Hochzeitsfeier am Freitag in London statt. Zuvor hatte die Braut auf ihrem Instagram-Profil angekündigt, dass sie an diesem Tag dem Produzenten ihrer ersten Single das Ja-Wort geben würde -auf den Tag genau 13 Jahre nach der Veröffentlichung des Songs. Passenderweise ist das Lied "My Destiny / Somewhere Over The Rainbow" betitelt.

"Das Leben ist voller schöner Zufälle, oder nicht?", schrieb McPhee deshalb in ihrem Post. Und: "Danke, dass du mich über den Regenbogen bringst."

Geheiratet wurde laut "People.com in der Kirche Saint Yeghiche in South Kensington. Zu den 150 Gästen der Zeremonie gehörten neben den fünf erwachsenen Töchtern des Bräutigams auch der Designer Zac Posen. Von ihm stammt das Brautkleid. Foster trat in einem Smoking von Stefano Ricci vor den Altar.

Es ist die fünfte Ehe für den vielfachen Grammy-Preisträger Foster. Zu seinen Ex-Frauen gehören die Model-Mama Yolanda Hadid, 55, und die Musikerin Linda Thompson, 69. Als Songschreiber, Komponist und Produzent war Foster an zahlreichen Hits beteiligt. Er arbeitete unter anderem für Celine Dion ("Power To Dream"), Whitney Houston ("I Will Always Love You") und Toni Braxton ("Unbreak My Heart").

Für die Braut ist es die zweite Hochzeit. McPhee war von 2008 bis 2014 mit dem Schauspieler Nick Cokas liiert. Zu Bekanntheit gelangte die Sängerin im US-Fernsehen. 2006 belegte sie den zweiten Platz der Castingshow "American Idol". Zwei Jahre später spielte sie ein Playboy-Bunny in der Komödie "House Bunny".