Nicht schlecht staunte das britische Ehepaar James und Nikki Roadnight, als an vergangenem Montag auf einmal Keanu Reeves auf ihrer Hochzeit auftauchte: Als die beiden ihre Hochzeit in einem Hotel im britischen Northamptonshire feierten, erspähte der Bräutigam den Hollywood-Star an der Bar – und lud ihn einfach zur Feier ein.