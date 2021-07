Mehr als ein Dutzend Verletzte in Österreich Zug mit zahlreichen Kindern und Jugendlichen in Fluss gestürzt

Im Salzburger Land ist ein Regionalzug entgleist, ein Waggon stürzte rund vier Meter tief in die Mur. Mehrere Menschen wurden verletzt, an Bord befanden sich viele Schüler am letzten Schultag vor den Ferien.