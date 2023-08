Abends, wenn sie ihre Eltern beim Streiten hörte, ging es los. Dann hatte Kerry Washington Angst, so richtig schlimme Angst. Ihr sei sogar schwindelig vor Angst geworden. Das schreibt die US-Schauspielerin in ihren Memoiren »Thicker Than Water«, die Ende September in den USA erscheinen. Ein Ausschnitt des Buches wurde nun auf der Plattform »Oprah Daily« veröffentlicht.