"Wir lieben dich und wir beten für dich" - das schrieb Schauspielerin Salma Hayek ihrem Kollegen Kevin Hart auf Instagram. Der 40-Jährige hatte sich in der Nacht auf Sonntag bei einem Autounfall verletzt. Laut Medienberichten erlitt er erhebliche Verletzungen.

Auch Schauspieler Dwayne Johnson widmete Hart eine Nachricht auf Instagram. Unter ein Bild der beiden schrieb er: "Wir müssen noch viel mehr zusammen lachen. Ich liebe dich. Bleib stark." Die beiden waren Ko-Stars in Filmen wie "Jumanji: Willkommen im Dschungel" und "Central Intelligence".

"Breaking Bad"-Star Bryan Cranston forderte seine Instagram-Fans dazu auf, Hart "positive Energie und heilende Gedanken" zu schicken.

Das Promiportal "TMZ.com" veröffentlichte am Montag ein Video von der Frau des Schauspielers, Eniko Hart. Der Clip zeigt sie auf dem Weg in ein Krankenhaus in Los Angeles, wo der Komiker behandelt wird. Er werde sich wieder erholen, sagte die Ehefrau in dem kurzen Video.

US-Medien hatten berichtet, Hart habe sich bei dem Autounfall schwere Rückenverletzungen zugezogen. In der Nacht auf Sonntag kam laut der California Highway Patrol ein Fahrzeug von der Straße Mulholland Drive ab und schlitterte einen Abhang herunter. Bei dem Wagen handelte es sich um einen Plymouth Barracuda aus dem Jahr 1970. Hart war nach bisherigem Stand der Beifahrer.