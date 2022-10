Vor Jahren hatte Kühnert bereits in einem Interview mit der »Berliner Zeitung« gesagt: »Wer in der Öffentlichkeit steht, muss sich darauf einstellen, im Zweifel immer wieder nach einer Freundin gefragt zu werden.« Er hätte also »die Möglichkeit gehabt, dann jedes Mal verlegen auf den Boden zu schauen. Oder eben einfach offen und selbstverständlich darüber zu sprechen, dass ich schwul bin.«