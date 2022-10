Der Schauspieler Anthony Rapp hatte Klage mit dem Vorwurf eingereicht, dass Spacey 1986 auf einer Party in seinem Haus in New York übergriffig geworden sei. Zu dem Zeitpunkt war Rapp 14 Jahre alt, Spacey 26. Mit seiner Zivilklage gegen Spacey will er Schadensersatz und Schmerzensgeld erstreiten.