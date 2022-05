Coup der Met Gala Designer nennt Kim Kardashians Auftritt im Monroe-Kleid »einen großen Fehler«

Es war der Hingucker der Met Gala in New York, der wichtigsten Fashion Party der Welt: Kim Kardashian trug ein Originalkleid der Hollywood-Legende Marilyn Monroe, fünf Millionen Dollar soll es wert sein . Sieben Kilogramm nahm Kim Kardashian eigenen Angaben zufolge ab, um in das Kleid der Schauspielikone zu passen.