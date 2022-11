Laut »New York Post« hat Ye zugestimmt, dass Kardashian eine weitere Immobilie in Hidden Hills überschrieben bekommt. Sie wird außerdem Häuser in Malibu und Riverside sowie in Harrison, Idaho, behalten, so das Blatt.

Keiner der Eheleute werde dem anderen Unterhalt zahlen und beide würden ihre Schulden selbst begleichen, berichtete der Sender Sky News . Die Kosten für die Sicherheit der Kinder und den Besuch von Schulen oder Universitäten würden geteilt. Kardashian und Ye sollen vor der Hochzeit einen Ehevertrag aufgesetzt und ihr Vermögen weitestgehend getrennt gehalten haben.

Das Paar hatte 2014 geheiratet, im Februar vergangenen Jahres hatte Kardashian die Scheidung eingereicht. Ye hatte nach der Trennung Kardashian und ihre Familie sowie ihren damaligen Freund Pete Davidson in den sozialen Netzwerken attackiert. Er beklagte unter anderem, dass er nicht an der Erziehung der Kinder beteiligt und von Geburtstagsfeiern und anderen Veranstaltungen ausgeschlossen werde.