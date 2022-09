Reality-TV-Star Kardashian, deren Vermögen »Forbes « auf 1,8 Milliarden US-Dollar schätzt, hatte im Februar 2021 die Scheidung von dem Rapper Kanye West eingereicht. Die beiden haben vier gemeinsame Kinder und waren seit 2014 verheiratet. Das Paar ging sehr unterschiedlich mit der Trennung um: Während West mehrfach kundgetan hatte, dass er auf ein Beziehungscomeback mit Kardashian hofft (»Ich muss wieder zu Hause sein«), hielt sich die 41-Jährige weitgehend zurück.

In Interviews deutete sie lediglich an, woran die Beziehung scheiterte. Nur einmal ließ sie in einem deutlichen Beitrag bei Instagram durchblicken, dass sie Wests Verhalten als belastend empfinde.