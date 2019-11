Seit Wochen arbeiten sich britische Boulevardmedien an Herzogin Meghan ab. Seit Wochen macht die 38-Jährige aus ihrem Frust darüber keinen Hehl mehr. Und seit Wochen mehrt sich die Zahl der Prominenten, die sich an die Seite der Herzogin stellen. Nun hat der Klub der Unterstützer ein weiteres Mitglied: Kim Kardashian.

Die 39-Jährige fühlt eigenen Angaben zufolge mit den unter medialer Dauerbeobachtung lebenden Royals Harry und Meghan. "Ich kann definitiv nachvollziehen, dass sie einen sicheren Ort haben wollen, um Privatsphäre zu haben, wenn sie sie brauchen", sagte Kardashian im australischen TV-Format "The Sunday Project".

"Ich glaube nicht, dass jemand wirklich verstehen kann, wie es für sie ist", fügte die 39-Jährige hinzu. Warum sie offenbar glaubt, die Situation der beiden einschätzen zu können, sagte die Mutter mehrerer Kinder auch: Auch sie wolle für ihre Kinder einen sicheren Ort. Harry und Meghan waren im Mai zum ersten Mal Eltern geworden.

Vor einigen Wochen war bekannt geworden, dass die Herzogin juristisch gegen die Zeitung "Mail on Sunday" vorgeht. Prinz Harry klagt zudem gegen zwei britische Verlage, weil deren Zeitungen illegalerweise Mailbox-Nachrichten von ihm abgehört haben sollen. In einer TV-Dokumentation zeigte sich das Paar jüngst erschüttert über die Praktiken einer übergriffigen Boulevardpresse.

Zuletzt hatte die Herzogin bereits Schützenhilfe von einer prominenten Landsfrau erhalten: Die ehemalige US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton sprach Meghan ihre Unterstützung zu. Dem Radiosender BBC Radio 5 Live sagte Clinton: "Ich möchte sie umarmen und ihr sagen: 'Halte durch und lass dich von den bösen Typen nicht fertigmachen.'"

Clinton kritisierte die Medien für deren rassistische Berichterstattung über Meghan, die auch afroamerikanische Wurzeln hat. Was einige Medien verbreiten dürften, sei falsch und zerreiße ihr das Herz, sagte die 72-Jährige. Meghan, die mit Prinz Harry verheiratet ist, sei eine zauberhafte junge Frau: "Sie verliebt sich, er verliebt sich in sie. Jeder sollte das feiern, weil es eine klare Liebesgeschichte ist."

Ende Oktober hatten sich 72 weibliche Abgeordnete des britischen Unterhauses zusammengetan und den Umgang mancher Medien mit der Herzogin von Sussex scharf kritisiert. In einem offenen Brief bekundeten die Politikerinnen ihre Solidarität und verurteilten die "oft geschmacklose und irreführende" Berichterstattung einiger Medien.

Ein solches Verhalten "darf nicht unangefochten bleiben", heißt es in dem Schreiben. Die Politikerinnen lobten Herzogin Meghan dafür, dass sie "Stellung bezieht" - und kündigen an, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um sicherzustellen, dass die Medien das Recht der Herzogin auf Privatsphäre respektieren. Unterzeichnet wurde der Brief unter anderem von Politikerinnen der Labour-Partei, der Konservativen und Liberalen.