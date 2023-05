Kim Kardashian über Mutterschaft »Es gibt Abende, an denen ich mich in den Schlaf weine«

Sogenannte »Mom guilt«, also die Schuldgefühle, nicht gut genug zu sein, seien für sie das schwerste am Elternsein. Sie habe für sich jedoch akzeptiert, dass es okay ist, sich nicht immer wie die beste Mutter der Welt zu fühlen. »Es gibt keine Anleitung dafür, jede macht es so gut sie es kann.«

Sport als »Therapie«

Danach gefragt, was ihr im Alltag Kraft gibt, spricht Kardashian von ihrem morgendlichen Sportprogramm, bevor die Kinder aufwachen. Das sei ihre »Therapie« und lasse sie die darauffolgenden »Stunden des Chaos und Wahnsinns« durchhalten. Auch die 20 Minuten Autofahrt, nachdem sie die Kinder jeden Morgen zur Schule fährt, gehörten ihr allein, da drehe sie die Musik laut auf und nehme keine Anrufe entgegen.