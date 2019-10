Drei Jahre ist es her, dass Kim Kardashian Opfer eines Raubüberfalls in Paris wurde. Damals überwältigten maskierte Eindringlinge den Reality-TV-Star während der Fashion Week in einer Luxusresidenz. Sie erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren Millionen Euro.

Der Vorfall beschäftigt Kardashian offenbar noch heute. Dem TV-Sender "E! Entertainment" schilderte sie ausführlich ihre Erinnerungen an den Vorfall, wie aus jetzt veröffentlichten Interviewauszügen hervorgeht. Demnach brachte sie damals für einen Besuch der Fashion Week all ihre Edelsteine mit nach Paris - und zeigte in der Öffentlichkeit einen Ring mit einem 20-Karat-Diamanten, den ihr Ehemann Kanye West ihr zuvor geschenkt hatte.

Dass sie selbst zur Augenzeugin der Straftat wurde, war allem Anschein nach Zufall: Ihrer Schwester Kourtney zufolge entschied sich Kim Kardashian nach dem Besuch einer Modenschau, abends nicht mehr mit auszugehen - und blieb allein im Hotelzimmer.

"Ich war gerade dabei einzuschlafen, als ich hörte, wie Leute die Treppe hochkamen", sagte Kardashian. Die Männer hätten sie direkt nach den Edelsteinen gefragt. "Ich habe mich nicht gewehrt, habe ihnen alles gegeben - und sie fesselten mich, sie banden Klebeband über meine Augen, über meinen Mund."

Es sei das Furchteinflößendste gewesen, das sie in ihrem Leben erlebt habe, sagte Kardashian. Ihr Gedanke sei gewesen: "Du wirst sterben." Sie habe in diesem Moment damit gerechnet, von den Tätern erschossen zu werden. Bis heute hätte diese Angst Auswirkungen: "Diese zehn Minuten haben mein komplettes Leben verändert."

Nach dem Überfall hatte sich Kardashian, die ihre Fans sonst über die sozialen Medien ständig an ihrem Privatleben teilhaben ließ, drei Monate lang nicht öffentlich geäußert. Ein Versicherungskonzern forderte später mehr als sechs Millionen Dollar von einem ihrer Bodyguards, weil dieser vor dem Überfall fahrlässig gehandelt und die Tat so mitverantwortet haben soll.

Im Oktober vergangenen Jahres hatte Kardashian in einem Interview bereits publik gemacht, wie der Überfall ihre psychische Gesundheit beeinträchtigte. "Für mehr als ein gutes Jahr hätte ich mich fast selbst verloren", sagte sie. "Ich bin dankbar für diese Erfahrung, obwohl sie schrecklich war." Durch den Überfall habe sie zu sich selbst zurückgefunden, nachdem sie zuvor in einer Blase gelebt habe.