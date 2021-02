Kim Kardashian lässt sich scheiden Das Ende von Kimye

Die Heirat in Florenz, die Kuscheleien mit Trump, der brutale Raubüberfall in Paris: Die Ehe von Kim Kardashian und Kanye West war die erste große Ehe-Soap der digitalen Welt, nun naht die Scheidung. Ein Rückblick in Bildern.