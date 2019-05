Kind Nummer vier Kim Kardashian verrät den Namen ihres Babys

Vor einer Woche sind US-Reality- Star Kim Kardashian und Rapper Kanye West zum vierten Mal Eltern geworden. Nun haben sie den Namen ihres neugeborenen Babys verraten: Sie nennen ihren Sohn Psalm - nach den biblischen Gebeten. Das gab die 38-Jährige auf Instagram und Twitter bekannt.

Sie veröffentlichte ein Foto des Kindes, das in eine Decke gehüllt in einem Babybett liegt. Dazu schrieb sie: "Großartiger Muttertag. Mit der Ankunft unseres vierten Kindes sind wir unermesslich gesegnet. Wir haben alles, was wir brauchen." Unter das Bild schrieb sie den vollen Namen des Nachwuchses: Psalm West.

Psalm West pic.twitter.com/F0elQd1cJq — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 17. Mai 2019

Eine Leihmutter hatte den Jungen ausgetragen. Kardashian und West hatten bereits vor mehr als einem Jahr mit Hilfe einer Leihmutter Tochter Chicago bekommen. Das Paar hat außerdem einen dreijährigen Sohn namens Saint (3) und eine fünfjährige Tochter mit dem Namen North.

In Deutschland ist eine Leihmutterschaft aus ethischen Gründen verboten.