»Es gibt hier so viel zu erforschen, und es ist mein Ziel, Sie auf diesen Weg mitzunehmen«, sagt Kardashian.

Auf einer Website, die sich mit Keiths Rechtsfall befasst, heißt es, dass Keith innerhalb von drei Monaten nach den Morden am 13. Februar 1994 verurteilt und in die Todeszelle gebracht wurde. Drei weitere Opfer der Schießerei in einem Wohnhaus überlebten den Angriff.

Auf der Website heißt es, dass Keiths Rechtsbeistand in den fast 30 Jahren seit seiner Verurteilung bei fünf verschiedenen Gelegenheiten »entlastendes Beweismaterial entdeckt hat, das vom Staat nicht herausgegeben wurde«. Ein Opfer hatte zudem wiederholt beteuert, dass Keith nicht der Täter gewesen sei. Seit dem Jahr 2010 sitzt er nicht mehr in der Todeszelle, Keith verbüßt eine lebenslange Freiheitsstrafe in einem Gefängnis in Ohio.