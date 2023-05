13 / 32

Der fünfjährige Prinz Louis hat sich die Strapazen des langen Krönungsgottesdienstes sichtlich anmerken lassen. Der Sohn von Thronfolger William und Prinzessin Kate zappelte am Samstag in der ersten Reihe in der Westminster Abbey. Später im Gottesdienst war Louis nicht mehr in der Reihe seiner Familie zu sehen. Dass der Fünfjährige nicht den gesamten Gottesdienst vor Ort verfolgen würde, war zuvor bereits erwartet worden. Zum Ende der Zeremonie war er jedoch rechtzeitig wieder zurück.