Charles III. schüttelte gerade Hände in der Altstadt von York, da flogen sie: Der britische König ist mit Eiern beworfen worden. Videoaufnahmen zeigen, dass der Werfer sich unter die Schaulustigen gemischt hatte. Keines der Wurfgeschosse traf, der Anzug blieb sauber – und Charles und Camilla äußerlich unbeeindruckt.

Der Eierwerfer wurde von der Polizei abgeführt. Lokalen Medienberichten zufolge wollte er mit der Aktion auf den Umgang des Königshauses mit seiner kolonialen Vergangenheit aufmerksam machen und dagegen protestieren.

Charles ist auf einer Zwei-Tages-Tour in der nordenglischen Grafschaft Yorkshire unterwegs. Der Monarch war nach York gereist, um an der dortigen Kathedrale eine Statue seiner Mutter zu enthüllen. Königin Elizabeth II. war am 8. September verstorben.