Seit Tagen sorgt Prinz Harry mit Äußerungen über sein Leben und seine Beziehung zu seiner Familie international für Aufsehen – nun reagiert wohl das Königshaus. Angeblich wurde Harry aus der Krönungszeremonie von Charles III. »herausgeschrieben«: So soll Charles mit der Tradition brechen, dass die königlichen Herzöge vor dem König knien und ihm so Respekt zollen. Harry werde nicht dort knien, sondern nur sein älterer Bruder William. Das berichtet die Königshaus-Korrespondentin der britischen »Times« , Roya Nikkhah. Die Krönung findet am 6. Mai statt.