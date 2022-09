2 / 17

Charles als Zweijähriger in London an der Seite seiner Mutter Elizabeth. Zu diesem Zeitpunkt, am 22. November 1950, ist Elizabeth noch Prinzessin. Im Februar 1952 wird sie nach dem Tod ihres Vaters automatisch zur britischen Königin – und für Charles, geboren am 14. November 1948 im Buckingham-Palast, beginnt die Zeit als Thronfolger.