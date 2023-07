»Game of Thrones«-Stars Kit Harington und Rose Leslie haben ihr zweites Kind bekommen

Das zweite Kind der »Game of Thrones«-Stars Kit Harington und Rose Leslie, beide 36, ist auf die Welt gekommen. Das Paar sei »hocherfreut, ein kleines Mädchen in der Familie willkommen zu heißen«, bestätigte ein Sprecher dem »People« -Magazin am Montag. Zunächst hatte »Page Six« über die Geburt berichtet.