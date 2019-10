Der Ratschlag der Woche...

kommt von Hillary Clinton. Im Original ist er zwar schon ein paar Jahre alt, doch ihr Mann und Ex-US-Präsident Bill Clinton plauderte ihn nun bei einer Veranstaltung zu Gesundheitsthemen des "Time"-Magazins in New York aus. Dank seiner Frau sei er während des gemeinsamen Jurastudiums nämlich zum Läufer geworden, sagte der heute 73-Jährige.

Hillary Clinton habe ihn damals sehr direkt zu mehr Bewegung angehalten: "'Weißt du, ich finde du solltest mit dem Laufen anfangen'. Davor hatte ich das nicht getan", sagte Bill Clinton über den Ratschlag seiner zwei Jahre jüngeren Ehefrau. Er nahm sich den Hinweis zu Herzen und lief fortan jede Woche bis zu 40 Kilometer - jedoch nie mehr als etwa 14 Kilometer am Stück. "Ich war ein passionierter Läufer", sagte Clinton.

Trotz dieses für die Gesundheit vorbildlichen Hobbys gibt es auch Dinge, auf die Clinton rückblickend lieber ab und zu verzichtet hätte: "Ich würde viel weniger Frittiertes essen", sagte er. Nun ja, es soll ja auch andere US-Präsidenten geben, die bei Fastfood mitunter schwach werden.

Für den Babyboom der Woche...

Sohn Nummer drei Es ist der dritte Sohn für Miranda Kerr: Das australische Model ist erneut Mutter geworden. "Wir sind überglücklich über die Ankunft von Myles und schätzen all die freundlichen Worte und Wünsche in dieser für uns so speziellen Zeit", schrieb die 36-Jährige auf Instagram. "Wir könnten nicht erfreuter sein, unseren hübschen Sohn in unserer Familie willkommen zu heißen." Es ist ihr zweites gemeinsames Kind mit Snapchat-Gründer Evan Spiegel. Die beiden sind bereits Eltern des einjährigen Sohnes Hart. Das frühere Victoria's-Secret-Model hat außerdem den achtjährigen Sohn Flynn aus ihrer Ehe mit Schauspieler Orlando Bloom. Dem australischen Magazin "Maria Claire" hatte Kerr im August gesagt, dass ihre dritte Schwangerschaft bisher die schwierigste war. Sie habe zu Anfang sehr unter Morgenübelkeit gelitten. Ihre älteren beiden Kinder verstehen sich offenbar sehr gut. Auch das erzählte Kerr damals dem Magazin: "Flynn ist wahnsinnig verliebt in Hart." Er habe sich so sehr einen kleinen Bruder gewünscht. Zudem beruhe die Zuneigung auf Gegenseitigkeit: "Es ist sehr niedlich. Auch wenn Flynn den Raum betritt, fängt Hart an zu strahlen." Kerr ist seit Mai 2017 mit Evan Spiegel verheiratet. Kerr und Bloom hatten sich 2013 nach dreijähriger Ehe getrennt.

Ein Wald für die Töchter Dass sie ein drittes Kind erwarten, gaben Blake Lively und Ryan Reynolds im Mai dieses Jahres bekannt - doch die Geburt hielten sie zunächst geheim. Laut mehreren US-Medienberichten von Anfang Oktober soll das Kind bereits in den Sommermonaten geboren sein. Nun veröffentlichte Reynolds ein Foto von ihm und seiner Frau - mit einem Baby. Das Gesicht des Babys ist unkenntlich gemacht, der Name ist ebenfalls noch nicht bekannt. Das Geschlecht des Nachwuchses verriet Reynolds aber schon. Offenbar haben der 42-jährige Schauspieler und die 32-jährige Schauspielerin eine weitere Tochter bekommen. Das Bild scheint in einem herbstlich-sonnigen Wald in der Heimat des Schauspielers aufgenommen worden zu sein: In der kanadischen Provinz British Columbia. Doch ihre jüngste Tochter geht es in dem Tweet in erster Linie gar nicht. Reynolds will in dem Tweet auf die Wahlen in Kanada am 21. Oktober aufmerksam machen - und dass es dabei auch um die Umwelt gehe, die er schützen wolle. "Ich liebe B.C.! Ich möchte, dass meine Töchter denselben natürlichen Spielplatz erleben, auf dem ich aufgewachsen bin", schrieb er in dem Tweet. Der Kandidat, für den gestimmt werde, werde die Klimapolitik prägen. Blake Lively und Ryan Reynolds lernten sich im Jahr 2011 bei den Dreharbeiten zu "Green Lantern" kennen Ein Jahr später heirateten sie. Das Paar hat bereits zwei Töchter, die vierjährige James und die dreijährige Inez.

Die Offenheit der Woche...

"Manchmal einfach zu viel" Vor etwa sechs Wochen feierte Ellie Goulding eine glückliche Zeit: Sie habe die Liebe ihres Lebens geheiratet, umgeben von Menschen, die ihr wichtig seien, schrieb sie auf Instagram. Sie sei von Dankbarkeit überwältigt gewesen. Auch beruflich läuft es gut für die Sängerin. Doch was von außen nach purem Glück aussieht, scheint sich für die 32-Jährige nicht immer so anzufühlen. Offenbar wird die Sängerin immer wieder von Traurigkeit eingeholt. Vor allem ihr Beruf stürzte sie immer wieder in massive Selbstzweifel. Das hat sie nun auf Instagram publik gemacht. Das Hin und Her zwischen aufregenden Auftritten und der Rückkehr in den normalen Alltag sei schwer zu ertragen. "Der konstante Tempowechsel ist manchmal einfach zu viel", schrieb sie. Sie habe sich gezielt ausgesucht, Sängerin zu sein, schrieb Goulding. "Doch nichts hat mich auf die Höhen und Tiefen vorbereitet." Sie leide unter psychischen Problemen: "Ich weiß, dass viele meiner Ängste vom sogenannten Hochstapler-Syndrom kommen." Dadurch glaube sie nicht genug an sich selbst und denke, sie verdiene kein Glück. Durch täglichen Sport bekomme sie den Kopf frei, schrieb Goulding. Obwohl sie sich manchmal nur schwer motivieren könne, täte ihr das gut und zeige ihr, wie schön das Leben sei. Derzeit denke sie viel über den Suizid ihres Großvaters vor einigen Jahren nach. Rückblickend betrachtet hätte sie gerne mehr mit ihm gesprochen: "Ich wünschte, ich hätte eine Ahnung davon gehabt, wie unglücklich er war." Goulding richtete sich auch an Menschen, die sich oft so fühlen wie sie: "Ich bewundere diejenigen, die jeden Morgen aufstehen und den Tag nutzen, auch wenn sie sich nicht allzu gut fühlen." Das erfordere viel Mut. "Ihr sollt wissen, dass ihr das großartig macht und dass ich stolz auf euch bin."

Die Erkenntnis der Woche...

Pharrell Williams schämt sich für eigenen Songtext Jahrelang war der Text des Songs "Blurred Lines" als sexistisch kritisiert worden. Jetzt hat der US-amerikanische Sänger Pharrell Williams Verständnis für die Vorwürfe gezeigt. Williams sang "Blurred Lines" gemeinsam mit Robin Thicke. Der Song erschien 2013 und stand in den deutschen Charts vier Wochen lang auf Platz eins. Erst habe er nicht verstanden, warum der Song problematisch sei, sagte Pharrell Williams in einem Interview. Das sei jetzt anders. "Mir ist klar geworden, dass wir in unserem Land in einer chauvinistischen Kultur leben. Das war mir so nicht bewusst. Und ich musste feststellen, dass einige meiner Songs diesen Chauvinismus aufgreifen", so Williams. Die Sexismus-Vorwürfe sind nicht das erste Problem, das Williams und Thicke mit "Blurred Lines" haben. Die beiden Musiker mussten Ende 2018 knapp fünf Millionen Dollar (rund 4,5 Millionen Euro) an die Familie von Marvin Gaye zahlen, weil diese eine Ähnlichkeit des Songs mit Gayes Hit "Got to Give Up" aus dem Jahr 1977 erkannt hatte.

Der Europäer der Woche...

Sam Riley erwägt Wechsel der Staatsbürgerschaft Der britische Schauspieler Sam Riley und seine Frau, die deutsch-rumänische Schauspielerin Alexandra Maria Lara, leben zusammen mit Sohn Ben in Berlin. Die beiden lernten sich vor zehn Jahren bei den Dreharbeiten zum Film "Control" kennen, der vom Leben des Joy-Division-Sängers Ian Curtis handelt. Der Brexit mache ihn und seine Familie sehr traurig, sagte Riley in einem Interview. Er halte ihn für einen "großen Betrug". Er verspüre eine große Scham, die Staatsangehörigkeit zu wechseln, sagte Riley. "Aber wenn ich wählen muss, dann werde ich deutsch." Berlin ist für den 39-jährigen Schauspieler mittlerweile seine Heimat: "Wenn ich hier lande, denke ich, ich kehre zurück." An die Berühmtheit seiner Frau Alexandra Maria Lara musste sich Riley zunächst gewöhnen: "In England war sie nicht so bekannt." Riley sagte, er sei nie zuvor mit einer so berühmten Frau ausgegangen. "Ich fand das ganz attraktiv." Riley spielt neben Hollywood-Star Angelina Jolie in dem Film "Maleficent 2: Mächte der Finsternis". Es handelt sich um die Realverfilmung des Disney-Trickfilmklassikers "Dornröschen".

"Als ich hierher kam, hätte ich nie gedacht, dass ich mich mal fragen würde, ob ich meine Staatsangehörigkeit ändern sollte. Ich verspüre da eine große Scham", sagte Riley in einem Interview der "Berliner Morgenpost". "Aber wenn ich wählen muss, dann werde ich deutsch." Er werde immer ein Yorkshirer sein, aber mit europäischem Pass.