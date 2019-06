Die Freunde der Woche ...

könnten die Hardrock-Band Metallica und die Kölner Karnevalskapelle Höhner werden. Nachdem sich die US-Musiker bei ihrem Auftritt im Rheinenergie-Stadion die kölsche Hymne "Viva Colonia" abquälten, will sich die Band aus dem Rheinland nun revanchieren.

"Ich denke da an 'Alles andere zählt nit' - die kölsche Übersetzung von 'Nothing Else Matters'", sagte Höhner-Sänger Henning Krautmacher der Nachrichtenagentur dpa. Er könne sich vorstellen, den Metallica-Hit für die Höhner-Classic-Konzerte im August umzuschreiben. "Da es von dem Song ohnehin schon eine klassische Version gibt, würde das gut passen."

Da simmer dabei, dat is prima... James Hetfield bei einem Auftritt mit Lady Gaga bei den Grammy Awards. Hetfields Band Metallica hat bei ihrem Auftritt in Köln nun das Karnevalslied "Viva Colonia" gespielt. Bei ihrem Auftritt im Rheinenergie-Stadion mühten sich die US-Musiker mit dem kölschen Text der Hymne der Höhner hörbar ab. Für Höhner-Frontmann Henning Krautmacher war das "ein Ritterschlag". Die Kölner band will sich nun bei Metallica revanchieren. "Ich denke da an 'Alles andere zählt nit' - die kölsche Übersetzung von 'Nothing Else Matters'", sagte Krautmacher der Nachrichtenagentur dpa. Er könne sich vorstellen, den Metallica-Hit für die Höhner-Classic-Konzerte im August umzuschreiben. "Da es von dem Song ohnehin schon eine klassische Version gibt, würde das gut passen", sagte Krautmacher. Hier ist Metallica-Sänger Hetfield bei einem Konzert in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee zu sehen. Was Metallica-Bassist Robert Trujillo wohl von der neuen Freundschaft hält? Die Höhner dürften sich wohl denken: "Da simmer dabei, dat is prima..."

Nach dem Konzert hätten mehrere Musiker-Kollegen, die im Kölner Stadion dabei waren, ihm und den anderen Höhner-Mitgliedern Videoclips von der Metallica-Darbietung geschickt. "Das ist natürlich ein Ritterschlag für uns", sagte Krautmacher. Metallica hätten etwas riskiert, den Song zu spielen. "Es hätte ja auch sein können, dass das Publikum das gar nicht gut findet. Aber in Köln funktioniert sowas eben."

Den Auftritt der Woche...

hatte Kim Kardashian. Im Weißen Haus berichtete sie von ihrem neuesten Projekt - Hilfe für Ex-Häftlinge. Ehemalige Insassen sollen bald Gutscheine bekommen, mit denen sie bei einem Fahrdienst Autos mieten können. So sollen sie zu ihrer Arbeit oder Bewerbungsgesprächen fahren können. Kardashian zufolge sind fehlende Transportmöglichkeiten ein großes Hindernis für die Wiedereingliederung.

"Ziemlich beliebt" Trump trifft Kim: Zum zweiten Mal treffen sich US-Präsident Trump und Kim Kardashian im Weißen Haus. Die 38-Jährige sprach im "East Room" über Hilfe für Ex-Häftlinge. Trump lobte sie für ihr Engagement und sagte: "Ich schätze, sie ist ziemlich beliebt." Kardashian neben Ivanka Trump: Sie dankte der Tochter des Präsidenten auf Twitter dafür, sie bei ihrem Vorhaben unterstützt zu haben. Im Mai 2018 sprach Kardashian das erste Mal bei Trump vor. Kardashian setzte sich für die Freilassung einer inhaftierten Großmutter ein, die wegen eines gewaltlosen Drogendelikts zu lebenslanger Haft verurteilt wurde und mehr als 20 Jahre im Gefängnis saß. Wenige Tage später kam Alice Marie Johnson (links) frei. Nach dem Erfolg wollte Kardashian offenbar mehr. Die 38-Jährige verkündete, Anwältin zu werden. Die Ausbildung ist auf vier Jahre angelegt. Derzeit absolviert sie ein Praktikum. 2022 wolle sie die Anwaltsprüfung ablegen. "Ich denke, mein Vater wäre stolz auch mich", sagte Kardashian in einem Interview. Robert Kardashian (Mitte) gehörte zu dem Verteidigerteam von O.J. Simpson (rechts). Der Footballstar war wegen des Mordes an seiner Frau angeklagt, wurde aber von einer Jury freigesprochen. Der Fall sorgte in den Neunzigerjahren weltweit für Aufsehen. Kim Kardashian und ihr Ehemann Kanye West. Präsiden Trump nannte die beiden "Freunde". Das Paar hat vier Kinder.

Der Gastgeber, US-Präsident Donald Trump, freute sich jedenfalls über den Besuch. Er sei ein Fan, sagte er - und nannte Kardashian und ihren Ehemann Kanye West "Freunde".

Die Liebeserklärung der Woche...

machte Rihanna und zwar an sich selbst. Bei all dem Stress der vergangenen Zeit habe sie sich Zeit für sich selbst nehmen müssen, verriet sie in einem Gespräch mit dem US-Magazin "Interview". "Wenn du unglücklich bist, dann bist du auch unglücklich während du Dinge machst, die du eigentlich liebst", sagte Rihanna. Ihre Arbeit habe Rihanna immer als ihre Bestimmung gesehen. Deshalb wolle sie nicht, dass diese ihr lästig werde.

P wie Pause Vor 14 Jahren unterschrieb Rihanna ihren ersten Plattenvertrag bei "Def Jam" - dem Label von Rapper Jay-Z. Es war der Anfang ihrer steilen Karriere. Heute kann sich die Sängerin kaum vor Arbeit retten. In einem Interview sagte sie, dass sie bereits an ihrem nächsten Album arbeite. Einen Veröffentlichungstermin soll es allerdings noch nicht geben. Auch als Schauspielerin ist die 31-Jährige erfolgreich: Im letzten Jahr erschien "Ocean's 8". 2019 spielt Rihanna im Musical-Film "Guava Island" mit. Mit ihrer Marke "Fenty" betätigt sich Rihanna immer wieder als Designerin - meist in Kollaborationen mit großen Häusern. Seit diesem Jahr leitet sie ihr eigenes Modehaus. "Wenn du unglücklich bist, dann bist du auch unglücklich während du Dinge machst, die du eigentlich liebst", sagte Rihanna. Dass es deswegen wichtig sei, sich für sich selber Zeit zu nehmen, habe die Sängerin erst in den vergangenen Jahren erkannt.

Als sie eine neue Beziehung begann habe sie gemerkt: "Ich muss mir hierfür Zeit nehmen." Deshalb sind heute in ihrem Kalender zwei, drei Tage am mit einem großen "P" versehen. Das bedeutet: "Persönliche Tage".

Den Streit der Woche...

fachte Schauspielerin Jessica Biel an. Für ein Foto posierte sie mit dem umstrittenen Robert F. Kennedy Jr. Kritiker unterstellten ihr deshalb, sie lobbyiere für den Impfgegner. Alles nicht so gemeint, schob die 37-Jährige hastig hinterher.

Das Problem mit den Impfungen Jessica Biel sei zwar keine Impfgegnerin, wie sie auf Instagram verriet. Jedoch wolle die US-Schauspielerin nicht, dass ein geplantes Gesetz in Kalifornien umgesetzt werde. Dieses sieht vor, dass Kinder nur in Ausnahmefällen nicht geimpft werden dürfen. Ihre Sorge mit #SB277 - so die Nummer des geplanten Gesetztes - beziehe sich ausschließlich auf medizinische Ausnahmen. Ihre engsten Freund hätten ein Kind mit einer Krankheit, das eine Ausnahme von der Impfpflicht benötige. "Sollte dieses Gesetz verabschiedet werden, würde es die Möglichkeit dieser Familie, sich in diesem Zustand um ihr Kind zu kümmern, erheblich beeinträchtigen", so die 37-Jährige auf Instagram. Biel, die in den USA erfolgreich als Schauspielerin arbeitet und kürzlich mit dem Emmy ausgezeichnet wurde ("The Sinner"), ist seit Oktober 2012 mit dem Sänger, Schauspieler und Moderator Justin Timberlake verheiratet. Die beiden sind Eltern eines vierjährigen Sohnes. Schon 2015 hatte sich die 37-Jährige öffentlich mit Impfgegnern gezeigt. In Deutschland fordern Politiker parteiübergreifend eine Impfpflicht, um Krankheiten wie Masern endgültig zu verhindern, in fast der Hälfte der EU-Länder gilt bereits eine Pflicht.

Sie sei keine Impfgegnerin, schrieb Biel auf Instagram. Jedoch will die Ehefrau von Justin Timberlake nicht, dass ein geplantes Gesetz in Kalifornien umgesetzt werde. Dieses sieht vor, dass Kinder nur in Ausnahmefällen nicht geimpft werden dürfen. Ihre engsten Freunde hätten aber ein Kind mit einer Krankheit, das eine Ausnahme von der geplanten Impfpflicht benötige. "Sollte dieses Gesetz verabschiedet werden, würde es die Möglichkeit dieser Familie, sich in diesem Bundesstaat um ihr Kind zu kümmern, erheblich beeinträchtigen."

Die Enthüllung der Woche...

kam von Sophie Turner. Sie war ab 2011 in "Game of Thrones" zu sehen. Die Castingdirektorin habe vor Start der Dreharbeiten an verschiedenen Schulen nach Nachwuchsschauspielern gesucht, berichtete die 23-Jährige. "Ich und alle meine Freunde haben vorgesprochen", sagte sie. "Wir dachten, es wäre irgendwie eine lustige, spaßige Sache."

Von der Schülerin zum "Game of Thrones"-Star Sophie Turner spielte in der Serie "Game of Thrones" die Sansa Stark. Für die Rolle wurde sie als Teenager gecastet - und nahm das Ganze zunächst offenbar nicht besonders ernst. Sie habe ebenso wie alle ihre Freunde für die Serie vorgesprochen, berichtete Turner in einem Interview. "Wir dachten, es wäre irgendwie eine lustige, spaßige Sache." Ihren Eltern habe sie von dem Vorsprechen nichts erzählt. Doch schließlich sei sie unter den Top Sieben gewesen - und ihre Eltern hätten das herausgefunden. Ihre Mutter war zunächst offenbar nicht begeistert. Sie sei "ausgeflippt" und habe gesagt: "Ich weiß nicht, ob wir das schaffen können." Doch ihr Vater habe sie dann überzeugt. Das Bild zeigt Turner mit Ehemann Joe Jonas. Turner und der Sänger sind seit 2016 ein Paar und seit Kurzem verheiratet.

Doch zumindest in ihrem Fall wurde das Ganze schnell etwas ernster: Sie sei immer weiter gekommen. Ihre Familie weihte Turner zunächst nicht ein - dabei war sie damals erst ein Teenager: "Ich habe es meinen Eltern nicht erzählt", sagte sie. "Sie haben es einfach irgendwie rausgefunden." Allerdings erst als Turner bereits unter den letzten sieben Kandidatinnen war.

Ihre Mutter war offenbar überrumpelt: Sie sei "ausgeflippt", habe nach Turners Vater gerufen und gesagt: "Ich weiß nicht, ob wir das schaffen können." Der sah das Ganze laut Turner entspannter - er habe gesagt: "Sei still, das ist es, was sie ihr ganzes Leben lang wollte. Du musst sie es versuchen lassen."

Den prominentesten Fan der Woche...

hat Selena Gomez - nämlich ihren Schauspielkollegen Bill Murray. Der hat die 26-Jährige so lieb gewonnen, dass er sie seiner Mutter vorstellen würde. Das jedenfalls sagte der 68-Jährige dem Magazin "People": "Wenn meine Mutter noch leben würde, würde ich sie mit zu ihr nach Hause bringen."

Die beiden Schauspieler spielen im neuen Film von US-Regisseur Jim Jarmusch mit. Murray gestand, Gomez falsch eingeschätzt zu haben. Er habe gewisse Vorurteile gegen jemanden gehabt, der so viele Follower hat - nämlich "55 Millionen, Milliarden". Von seinen Vorurteilen ist offenbar nicht viel übrig geblieben: "Ich mochte sie wirklich sehr", sagte Murray.

"Ich mochte sie wirklich sehr" Wahre Freundschaft: US-Schauspieler Bill Murray hat seine Kollegin Selena Gomez so lieb gewonnen, dass er sie seiner Mutter vorstellen würde. Das jedenfalls erzählte der 68-Jährige jetzt dem Magazin "People". "Wenn meine Mutter noch leben würde, würde ich sie mit zu ihr nach Hause bringen", sagte Murray über Gomez. "Ich mochte sie wirklich sehr." Die beiden Schauspieler spielen im neuen Film von US-Regisseur Jim Jarmusch mit. Murray gestand, die 26-Jährige falsch eingeschätzt zu haben. Er habe gewisse Vorurteile gegen jemanden gehabt, der in sozialen Medien so viele Follower habe. Gomez ist ein internationaler Star, bei Instagram folgen der Sängerin und Schauspielerin 150 Millionen Menschen. Dennoch sieht sie soziale Medien auch kritisch. "Ich glaube, dass soziale Medien für meine Generation sehr gefährlich sind", sagte die 26-Jährige kürzlich beim Filmfest im französischen Cannes. "Ich sehe immer wieder junge Mädchen, die am Boden zerstört sind." In Cannes lief die Premiere ihres neuen Films "The Dead don't die". Dort ist sie unter anderem an der Seite von Murray (r.) zu sehen. Auch Tilda Swinton (l.) spielt in dem Film von Regisseur Jim Jarmusch mit. Gomez arbeitet seit ihrer Kindheit als Schauspielerin, große Bekanntheit erlangte sie mit der Disney-Channel-Serie "Die Zauberer von Waverly Place". Gomez war zwischen 2010 und 2013 mit Justin Bieber zusammen. Ende 2017 versuchten sie es erneut, doch schon Anfang 2018 folgte die nächste Trennung der beiden.

Das Stehaufmännchen der Woche...

ist Mick Jagger. Der Rolling-Stones-Frontmann hatte im März wegen einer Herz-OP mehrere Konzerte abgesagt - nun hat er sich mi einem Interview zurückgemeldet und Normalität signalisiert. "Ich fühle mich sehr gut", sagte der 75-Jährige laut dem Musikmagazin "Rolling Stone" in einem Radiointerview.

Mit dem kanadischen Sender Q107 sprach er demzufolge unter anderem über die Arbeit mit seiner Band, die bereits wieder begonnen habe: "Wir haben in den letzten Wochen viel geprobt", sagte er. Auch in seinem Alltag scheint der Musiker wieder belastbar zu sein.

"Nichts Verrücktes" Ende März hatte Mick Jagger mehrere Konzerte abgesagt, um sich am Herzen operieren zu lassen. Nun meldete sich der Musiker in einem ersten Interview nach dem Eingriff zurück - seine Botschaft: alles wieder in Ordnung. "Ich fühle mich sehr gut", sagte der 75-Jähriger laut dem Musikmagazin "Rolling Stone" in einem Radiointerview. So kennen ihn seine Fans, auch im hohen Alter: Jagger auf dem Open-Air-Konzert "Havana Moon " in Havanna 2016 an der Seite von Keith Richards. Inzwischen scheint der Musiker wieder belastbar zu sein. Schon knapp sechs Wochen nach dem Krankenhausaufenthalt hatte Jagger ein Video in sozialen Medien hochgeladen, in dem er tanzend in einem Studio zu sehen ist. Mit dem kanadischen Sender Q107 sprach er nun unter anderem über die Arbeit mit seiner Band, die bereits wieder begonnen habe: "Wir haben in den letzten Wochen viel geprobt", sagte er. "Heute Morgen habe ich Sport gemacht. Nichts Verrücktes", sagte er. "Danach bin ich zur Probe mit dem Rest der Band."

Schon knapp sechs Wochen nach dem Krankenhausaufenthalt hatte Jagger ein Video in sozialen Medien hochgeladen, in dem er tanzend in einem Studio zu sehen ist. "Heute Morgen habe ich Sport gemacht. Nichts Verrücktes", sagte er nun dem Bericht zufolge. "Danach bin ich zur Probe mit dem Rest der Band."