Das Dankeschön der Woche...

... richtete Sarah Hyland an ihren Bruder Ian Donovan Hyland. "Vor zwei Jahren hat mein wunderbarer kleiner Bruder das Geschenk des Lebens gemacht", schrieb Hyland auf Instagram. 2017 spendete er ihr eine Niere.

Happy Kidneyversary Sarah Hyland feierte in dieser Wochen ihren Kidneyversary: Vor zwei Jahren spendete Bruder Ian Donovan Hyland ihr eine Niere. Die 28-jährige Hyland erhielt bereits 2012 erstmals ein Spenderorgan, damals von ihrem Vater. Doch Hylands Körper stieß die Niere ab. Später kam Bruder Ian zur Hhilfe. "Vor zwei Jahren hat mein wunderbarer kleiner Bruder das Geschenk des Lebens gemacht", bedankte Hyland sich auf Instagram. ihr Bruder zeigte sich gerührt: "Happy Kidneyversary an meine unglaubliche große Schwester", antwortete er. Von ihrer zweiten Nierentransplantation erzählte die Schauspielerin erst Ende des vergangenen Jahres. Deutlich erfreulichere Neuigkeiten gab es im Juli: Da machten Hyland und ihr Freund Wells Adams ihre Verlobung bekannt.

Die 28-jährige Hyland leidet seit ihrer Geburt an einer Nierendysplasie, einer Fehlentwicklung des Organs. Im Jahr 2012 spendete ihr Vater ihr bereits eine Niere - doch Hylands Körper stieß das Organ ab.

Die Rettung kam dann durch Bruder Ian. Der zeigte sich gerührt: "Happy Kidneyversary an meine unglaubliche große Schwester! Ich bin so froh, dass du deine Träume lebst und so ein großartiges Jahr und Leben vor dir hast."

Die Patchwork-Familie der Woche...

... bilden Antonio Banderas und Ex-Frau Melanie Griffith. 2014 trennte sich das Ehepaar, "liebevoll und freundschaftlich", wie sie damals mitteilen ließen. Im Interview mit dem Magazin "Vulture" sagte Banderas nun, dass sich daran nicht viel geändert habe.

"Ich bin nicht mehr mit Melanie verheiratet, aber sie ist meine Familie", sagte er. Zu dieser zählte er nicht nur ihre gemeinsame Tochter Stella Johnson, sondern auch Griffith' ältere Kinder Dakota Johnson und Alexander Bauer.

Banderas und Griffith waren von 1996 an verheiratet. Heute verbindet sie Freundschaft statt Liebe: "Sie ist wahrscheinlich einer meiner besten Freunde", sagte Banderas, "wenn nicht sogar die beste Freundin, die ich habe."

Friends Forever Antonio Banderas und Melanie Griffith waren 18 Jahre lang ein Ehepaar, 2014 trennten sie sich. Doch auch heute hat der Schauspieler nur warme Worte für seine Ex-Frau. "Ich bin nicht mehr mit Melanie verheiratet, aber sie ist meine Familie", sagte der 59-Jährige in einem Interview. Auch die Kinder Griffith', darunter Schauspielerin Dakota Johnson (Foto), bezeichnete Banderas als seine Familie. "Sie ist wahrscheinlich einer meiner besten Freunde, wenn nicht sogar die beste Freundin, die ich habe", sagte er über Griffith. Die erste Zeit ihrer Beziehung hat Banderas offenbar in bester Erinnerung: "Ich erinnere mich an diese Jahre als sehr überschwänglich und wirklich schön."

Das Baby der Woche...

erwarten Alec und Hilaria Baldwin. Noch im April hatte die Frau des Schauspielers von einer Fehlgeburt berichtet. Nun freut sich das Paar auf Nachwuchs. "Es ist noch sehr früh, aber wir wissen, dass da eine kleine Person in mir ist", schrieb die Yoga-Lehrerin auf Instagram und stellte ein Video dazu, das offenbar den Herzschlag des ungeboren Kindes zeigte.

Baldwin teilte mit, dass sie die Schwangerschaft nicht verstecken wolle Ihr Mann und sie seien sehr aufgeregt. Sie bat aber Paparazzi darum, Rücksicht auf sie zu nehmen und sie nicht mit ihren Kameras zu verfolgen.

"Es ist noch sehr früh" Alec Baldwin ist 61 Jahre alt - und wird wohl noch einmal Vater. Der US-Schauspieler und seine mehr als 25 Jahre jüngere Partnerin, die Yoga-Lehrerin Hilaria Baldwin, freuen sich auf ihr fünftes gemeinsames Kind. Die gebürtige Spanierin machte ihre erneute Schwangerschaft auf Instagram öffentlich. "Es ist noch sehr früh, aber wir wissen, dass da eine kleine Person in mir ist", schrieb die 35-Jährige. Dazu postete sie ein Video, das offenbar den Herzschlag des ungeborenen Kindes zeigt. Der Klang dieses starken Herzens macht mich so glücklich, besonders nach der Fehlgeburt, die wir im Frühjahr hatten", schrieb Baldwin. "Wir wollen diese Neuigkeiten teilen, aufgeregt wie wir sind, und wollen die Schwangerschaft nicht verstecken." Im April hatte sie nach der Fehlgeburt noch traurig mitgeteilt: "Es gab keinen Herzschlag bei der heutigen Untersuchung... es ist also vorbei." Das Paar ist seit 2012 verheiratet. Angesichts ihrer erneuten Schwangerschaft schrieb Baldwin nun, ihre einzige Bitte sei es, dass Paparazzi auf sie Rücksicht nähmen. "Ich möchte in dieser frühen Zeit der Schwangerschaft Frieden haben, und von Kameras verfolgt zu werden ist keine Anordnung der Ärzte." Das Paar hat bereits drei Söhne und die sechsjährige Tochter Carmen Gabriela. Aus seiner Ehe mit der Schauspielerin Kim Basinger hat Alec Baldwin die 23-jährige Tochter Ireland Baldwin, die zuletzt immer wieder mit freizügigen Fotos von sich für Diskussionen sorgte.

Das Missgeschick der Woche...

... passierte Chrissy Teigen. "Verdammt, ich habe meine E-Mail-Adresse gepostet", schrieb das Model bei Twitter und nahm damit anscheinend Bezug auf einen mittlerweile gelöschten Tweet. Wenig später ließen Anrufe von Fans nicht lange auf sich warten. "Oh mein Gott, die Leute facetimen mich," schrieb die 33-Jährige.

Bei mindestens einem Fan machte Teigen - wie ein Video zeigt - den Spaß mit und ging ans Telefon. Kurz darauf schienen ihr die ständigen Anrufe aber doch zu viel zu werden. sie schrieb: "Bitte hört auf, ich habe eine Familie."

Telefonat mit einem "netten Fremden" Chrissy Teigen hat offenbar versehentlich ihre E-Mail-Adresse gepostet. Es folgte eine Flut von Anrufen - mit mindestens einem Mann sprach sie und veröffentlichte einen kurzen Videoclip davon bei Twitter. Sie sei "100%ig sicher" gewesen, einen Penis zu sehen zu bekommen, schrieb das Model zu dem Clip. Doch Teigen hatte sich geirrt:"Es war nur ein netter Fremder." Netter Anrufer hin oder her: Teigen wechselte ihre E-Mail-Adresse. Teigen ist seit 2013 mit dem Sänger John Legend verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder.

Das Ferngespräch der Woche...

... führte Brad Pitt. Er telefonierte mit einem US-amerikanischen Astronauten, der sich gerade auf der ISS befindet. Das Gespräch ist Teil der Werbetour für seinen neuen Film "Ad Astra - Zu den Sternen", in dem Pitt einen Nasa-Ingenieur spielt.

"Jetzt, da ich Sie aus der Weltraumstation in der Leitung habe - lassen Sie uns über mich sprechen", sagte Pitt grinsend - und stellte dann doch einige Fragen über das Leben im Weltall. "Wie schaffst du es die ganze Zeit auf einer Stelle zu bleiben?" und "Wie fühlt sich ein Weltraumspaziergang an?". Bei der letzten Frage lenkte Pitt das Thema aber dann doch auf sich: "Wer war glaubwürdiger - Clooney oder Pitt?", fragte er. Astronaut Nick Hague zeigte mit dem Finger auf die Kamera: "Sie natürlich!"

400 Kilometer über der Erde Aus dem NASA-Hauptquartier in Washington durfte Schauspieler Brad Pitt den US-amerikanischen Astronauten Nick Hague per Videoanruf interviewen. Nick Hague ist seit mehr als 180 Tagen auf der Internationalen Weltraumstation - 400 Kilometer von der Erde entfernt erzählte er Brad Pitt von seiner Arbeit als NASA-Astronaut. Pitt fragte ihn über Weltraumspaziergänge, den Schlafrhythmus im Weltall und die Arbeit der Astronauten aus. Hague erzählte von 12-Stunden-Arbeitstagen, an denen er und seine Kollegen vor allem naturwissenschaftliche Experimente durchführen und Instandhaltungsarbeiten an der Station vornehmen. Pitt spielt in dem neuen Kinofilm "Ad Astra - Zu den Sternen" den NASA-Ingenieur Roy McBride, der zum Neptun reist, um den Auslöser für elektromagnetischen Stürme zu finden, die die Erde bedrohen. Nick Hague und das Team auf der Internationalen Weltraumstation haben den Film bereits gesehen. Die Darstellung und die Umgebung im Film will Hague als authentisch wahrgenommen haben. Eine Frage konnte Pitt sich nicht verkneifen und stellte sie Hague zum Ende des 20-minütigen Gesprächs: "Wer war glaubwürdiger - Clooney oder Pitt?" Und Hague lieferte die Antwort, die Pitt vermutlich hören wollte: "Sie natürlich!" George Clooney spielt an der Seite von Schauspielerin Sandra Bullock in dem Weltraumfilm "Gravity" den erfahrenen Astronauten Matt Kowalski.

Das Bekenntnis der Woche...

... lieferte Hailey Bieber. In einem Interview mit der australischen Vogue gab sie zu, dass sie früher Komplexe wegen ihrer Größe gehabt habe. Sie sei mit Kendall Jenner und den Schwestern Bella und Gigi Hadid befreundet - alle Laufstegmodels. Bieber sei mit ihren 1,72 Metern allerdings recht klein für ein Model. "Ich habe mich meinen Freundinnen unterlegen gefühlt", sagte sie.

Dabei hat das 22-jährige Model dazu eigentlich keinen Grund. Sie posierte schon für Guess, Tommy Hilfiger oder Ralph Lauren. Auf Instagram folgen ihr mehr als 21 Millionen Menschen. Inzwischen wisse sie: "Auf Fotos sehe ich nicht klein aus. "