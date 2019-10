Die Kabbelei der Woche...

lieferten sich Sophie Turner und Joe Jonas - auf Instagram. Joe Jonas hatte mit seinen Brüdern einen Ausflug in eine Brauerei unternommen, wo sie ihre eigene Biersorte vorstellten. Auf seiner Instagramseite postete er sein Bild des Tages und versah es mit dem Kommentar: "Bester. Tag. Aller. Zeiten."

Sophie Turner und Joe Jonas sind erst seit einigen Monaten verheiratet. Als die "Game of Thrones"-Darstellerin den Post ihres Ehemanns sah, kommentierte sie entrüstet: "Wirklich? Der BESTE Tag ALLER ZEITEN?! Interessant...". Für ihre schelmische Reaktion erhielt die 23-Jährige tausende Likes. Ihr Ehemann reagierte reuevoll: "Stimmt, das ist der zweitbeste Tag aller Zeiten".

Den Trick der Woche...

hat Kristen Bell verraten. Die US-Schauspielerin leidet seit ihrer Jugend an Depressionen. Lange habe sie ihre Depressionen vor der Öffentlichkeit versteckt. "Ich war immer dieses sprudelnde, selbstbewusste Mädchen, das mit einem Lächeln im Gesicht durchs Leben zu gehen schien - aber ich habe nie darüber gesprochen, dass es an manchen Tagen anders war", sagte die Schauspielerin.

Heute spricht sie offen über ihre Krankheit - und darüber, was ihr dabei hilft, dagegen anzukämpfen. Man müsse einen Schritt nach dem anderen gehen, weiß die Schauspielerin. "Du stehst auf. Du putzt dir die Zähne. Einfach ein Schritt nach dem anderen." Sie gehe zur Therapie und nehme Medikamente - aber am meisten habe ihr dieser Tipp geholfen, den ihr Ehemann aus seinen Treffen mit den anonymen Alkoholikern mitgebracht habe.

Die Entscheidung der Woche...

fiel im schwedischen Königshaus. Die Söhne und Töchter von Prinzessin Madeleine sowie von Prinz Carl Philipp sind keine Mitglieder des schwedischen Königshauses mehr. Ihre Eltern begrüßen die Entscheidung des schwedischen Königs Carl XVI. Gustaf.

"Chris und ich finden es gut, dass unsere Kinder in Zukunft eine größere Chance haben, ihr eigenes Leben als Individuum zu gestalten", sagte Prinzessin Madeleine. Auch ihr Bruder Prinz Carl Philip befürwortete die Entscheidung des Vaters. "Wir sehen es positiv, wie Alexander und Gabriel im Leben freie Entscheidungen haben werden", schrieb der 40-Jährige. Für die Kinder von Kronprinzessin Victoria bleibt hingegen alles beim Alten.

Die Mutter der Woche...

ist Amy Schumer. Die US-Schauspielerin will sich nicht zwischen Kind und Karriere entscheiden - und wird so zu einer besseren Mutter. Auf Instagram erklärte sie, warum sie drei Monate nach der Geburt ihres Sohnes Gene Attell wieder arbeiten wollte.

"Wie alle Mütter liebe ich ihn so sehr, dass es weh tut", schrieb Schumer in ihrem Instagram-Posting. Nach den ersten Arbeitstagen habe sie ihren Sohn so vermisst, dass sie geweint habe. Aber meistens sei es doch gut, wieder zurück im Arbeitsleben zu sein. "Die Pausen geben mir Energie, um eine bessere Mutter zu sein und so genieße ich unsere gemeinsame Zeit noch mehr", schrieb sie.

Die Freundschaft der Woche...

verbindet Ellen DeGeneres und George W. Bush. Der linksliberale Hollywoodstar und der Ex-Präsident der republikanischen Partei wurden gemeinsam bei einem Sportevent gesichtet - und zogen den Unmut von DeGeneres Fans auf sich. Niemand schien zu verstehen, warum die LGBT-Aktivistin mit Bush befreundet ist - einem prominenten Gegner der "Ehe für Alle".

Ja, sie sei mit George W. Bush befreundet, bestätigte die 61-Jährige in ihrer Talkshow. Eigentlich sei sie mit vielen Menschen befreundet, mit denen sie nicht einer Meinung sei. "Nur weil ich nicht mit jemandem übereinstimme, bedeutet das ja nicht, dass ich nicht mit demjenigen befreundet sein kann", sagte sie. DeGeneres appellierte an ihr Publikum: "Wenn ich sage 'Seid nett zueinander', dann heißt das nicht nur 'Seid nett zu den Menschen, die so denken wie ihr'. Es bedeutet: 'Seid zu jedem nett!'"