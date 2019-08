Klum und Kaulitz riskieren Bußgeld Grottenschlechte Manieren

Heidi Klums Hochzeit und ihre Folgen beschäftigen die Öffentlichkeit schon eine ganze Weile. Jetzt soll sich das Model Ärger mit den italienischen Behörden eingehandelt haben.

Wie italienische Medien berichten, soll sich Klum mit ihrem Gatten Tom Kaulitz und etwa 20 Hochzeitsgästen am späten Montagnachmittag per Boot in die berühmte Blaue Grotte bei Capri begeben haben. Sie soll es aber nicht dabei belassen haben, sich die legendäre Höhle anzuschauen, sondern gleich ein erfrischendes Bad darin genommen haben.

Das ist allerdings seit geraumer Zeit verboten. Schon in den Siebzigerjahren waren die Behörden in Capri dazu übergegangen, Tausenden Touristen, die jedes Jahr dort auflaufen, den Sprung ins Wasser zu untersagen. Es drohen eine Anzeige und Bußgelder.

Wie der "Corriere della sera" berichtet, wurden die Carabinieri der Gemeinde Anacapri auf die Gruppe um Klum und Kaulitz aufmerksam und nahmen ein Protokoll auf. Jetzt drohe den Frischvermählten ein Bußgeld von 6000 Euro, heißt es.

dpa Italienischer Polizist am Eingang zur "Grotta Azzurra" auf Capri (Archivbild)

Das wären mutmaßlich Peanuts für die umtriebige Unternehmerin, die allein für die Ausrichtung ihrer Hochzeit auf der Luxusjacht "Christina O." mehr als eine Million Euro auf den Tisch gelegt haben soll. Ihr Vertrag mit ProSieben für die Castingshow "Germany's Next Topmodel" läuft noch bis 2025.

Schon vor fast genau einem Jahr war Klum unerlaubterweise ins Wasser der Grotte gestiegen und hatte sogar Videos davon gepostet. Kommentatoren in den sozialen Netzwerken unterstellten ihr schon damals eine gewisse Ignoranz und witterten einen Prominentenbonus vonseiten der Behörden.

Klum und Kaulitz sind seit etwa eineinhalb Jahren zusammen. Sie hatten sich Anfang 2018 auf einer Geburtstagsfeier des Designers Michael Michalsky kennengelernt.

Für Kaulitz ist es die zweite Ehe, für Klum die dritte. Von 1997 bis 2003 war sie mit dem Starfriseur Ric Pipino verheiratet, ab 2005 mit dem Popsänger Seal, von dem sie sich 2012 trennte. Mit Seal hat sie drei Kinder: die Söhne Henry und Johan sowie Tochter Lou. Aus einer Beziehung mit dem italienischen Formel-1-Manager Flavio Briatore ging Klums Tochter Leni hervor, die 2004 geboren wurde.