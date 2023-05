27 / 27

Prinz Harry erreichte die Kirche gemeinsam mit Charles' Geschwistern Prinzessin Anne und Prinz Andrew sowie deren Kindern. Weil er seine royalen Ehrentitel nach seinem Umzug in die USA ablegte, erschien Harry nicht in Uniform, sondern im Anzug. An der Brust trug er Medaillen, die er etwa für seinen Einsatz in Afghanistan erhalten hatte. Harry nahm nicht in der ersten Reihe Platz, wie es angesichts seines fünften Platzes in der Thronfolge eigentlich erwartet werden könnte. Stattdessen war er weiter hinten platziert, bei seinen Cousinen und Cousins.