Wie hat sie das gemacht?

Während Großbritannien an Macht einbüßte, seine Kolonien verlor und einen neuen Platz in der Welt suchte, wurde Elizabeth mit 25 Jahren Königin. Sie erlebte, bis zu ihrem Tod mit 96 Jahren, eine Welt im Umbruch. Ihr Königshaus hingegen wandelte sich allenfalls im Gletschertempo.

Dazu kamen Skandale, Intrigen, Schicksalsschläge, wie in einer Seifenoper.

Trotzdem wuchs ihre Popularität. Jetzt, in der Trauer, stellt sich eine Mehrheit hinter das Königshaus, dieses aus der Zeit gefallene Relikt imperialer Größe. Was für ein Erbe ihr Sohn Charles nun antritt und wie er in seine Rolle findet, erklärt SPIEGEL-Redakteurin Patricia Dreyer im Podcast.