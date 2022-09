Nach siebzig Jahren »God save the Queen« heißt es erstmals wieder »God save the King« in Großbritannien. Seit Jahren bereitet sich Charles für die Aufgabe vor, die ihm jetzt zufällt. Als populärster Kandidat für den Thron galt er allerdings lange Zeit nicht. Dass er und Camilla König und Königin sein sollten, war für viele Briten lange schwer vorstellbar.

Patricia Dreyer, DER SPIEGEL

»Er sehnte sich sein ganzes Leben lang nach Wertschätzung, entweder durch die Eltern oder durch die Öffentlichkeit und hat das nie bekommen und wurde mit der Zeit, die Briten haben ihn immer so ein bisschen verlacht als Prince of Wails. Also nicht Wales, sondern Wails, Jammer-Prinz. Er war immer nur am klagen, mich versteht ja niemand. Warum liebt mich niemand? Warum lieben alle immer nur Diana? Und damit stand er sich selbst im Weg. Weil jemand, der sich selber nicht mag oder selber somit sich im Argen liegt, der wird natürlich auch nie große Popularitätstürme ernten und all das hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Charles selber ist es glaube ich, eben auch durch diese private Auflösung seiner ganzen Probleme, durch dieses Zusammensein mit Camilla, ist Charles einfach ein zufriedener Mensch geworden. Und das strahlt er auch aus.«

Mit langem Atem haben die beiden es geschafft, die Vorbehalte abzubauen, die die Briten gegen sie hegten. Längst vorbei die Zeiten, als Camilla, von Diana als "Rottweiler" getauft, die meistgehasst Frau im ganzen Land war. Über die Jahre gelang es den Royals, das Image von Camilla zu verbessern. Nun herrscht weitgehend Akzeptanz, dass sie die künftige Königin wird.

Zu Charles’ persönlichem Imagewandel gehört auch: Anders als die Queen, die sich immer neutral verhielt und keine eigene Meinung äußerte, war er bereit, seine Ansichten zu äußern: An der Universität Oxford sprach er zum Beispiel über den Islam und die Gefahr einer Spaltung in der Gesellschaft. Vor allem aber war und ist das Thema Klima sein Steckenpferd. Dabei scheute er sich nicht, radikale Positionen zu beziehen:

Charles, Prinz of Wales / September 2020

«Wir können nicht länger so weitermachen, als gäbe es kein Morgen und keine Abrechnung mit dem Missbrauch unserer Natur. Was sollen wir also tun? Zweifellos müssen wir uns jetzt auf eine kriegerische Basis stellen und unser Handeln aus der Perspektive einer militärischen Kampagne angehen»

Patricia Dreyer, DER SPIEGEL

»Charles hat selber, als er 70 wurde, diesen Geburtstag zum Anlass genommen, den Leuten ganz deutlich zu sagen Ich bin ja nicht doof. Das hat er wortwörtlich gesagt. Ich weiß schon, dass ich als König anders aufzutreten habe als als Thronfolger. Er kann jetzt nicht mehr so frei von der Leber weg reden wie früher. Er hat jetzt eine andere Rolle. Er muss diplomatischer sein. Das ist jetzt vorbei. Das weiß er auch. Es wird spannend sein, ob er sich daranhalten kann. «

Generell bleibt abzuwarten, was für einen Stil Charles, der nun offiziell König Charles der III. heißt, prägen wird. Die Herausforderungen für die Monarchie sind angesichts der tiefgreifenden Energiekrise mit teilweise katastrophalen Folgen für die britische Bevölkerung gewaltig:

Patricia Dreyer, DER SPIEGEL

»Das ist nicht die Zeit, in der eine Monarchie irgendwie laut wird oder besonders pompös auftritt. Also Charles wird weiter abspecken. Da wird man sich jetzt sicher genau anschauen müssen, all diese Schlösser sein Buckingham Palace. Ist das wirklich noch als familiäre Residenz auch noch im Spiel? Oder sollten wir das einfach schlicht zum Museum machen. Solche Dinge wird Charles sich jetzt wirklich anschauen. Ich glaube, diese Pläne sind schon in der Schublade. Aber es war eben nicht umsetzbar, weil die Queen einfach an vielen Traditionen, die waren ihr lieb und wert und daran sollte auch nicht gerüttelt werden. Aber ich glaube, jetzt beginnt noch mal ein Aufräumen und eine Bestandsaufnahme. Und jetzt wird noch mal, wird noch mal verschlankt. «

Charles ist mit 73 Jahren der älteste Thronfolger, den es im britischen Königshaus je gab. Vielleicht gelingt es ihm – anders als seiner Mutter – früher, einen weicheren Übergang zu seinem Nachfolger einzuleiten. Das wäre nach dem derzeitigen Stand der Erbfolge Prinz William. Doch genau wie seine Mutter dürfte auch Charles den Thron innehaben bis zu seinem Tod. So jedenfalls sieht das britische Modell der Monarchie es vor.